U18亞青／日本18:0大勝香港 監督期許選手打出「可以去睡了」的棒球

U18亞洲青棒錦標賽今天揭開序幕，日本隊在預賽首戰提前4局以18：0輕取香港隊，此役也為之後碰上中華隊、南韓隊的硬仗提前磨刀，監督岡田龍生下達有空隙就跑、把球往中間打的指示，讚許選手都能完成任務。

日本隊先發投手末吉良丞投2局被敲1安打、無失分，賽前原本設定投3局，因比分已經拉開日本隊提前換投；打線則是敲出9安打，加上香港隊9次四壞保送，讓日本隊攻勢不斷電，第二局一口氣狂攻16分。

面對實力有段落差的香港隊，岡田龍生指出，比賽中途就有告訴選手，不用去在意比分，重點是確實擊球，也確實看到選手減少無效飛球出局，選手把攻勢串連起來，打出一場很棒的比賽。

岡田龍生也提到，教練的角色就是一個輔助，從球隊組成之後，就一直灌輸他們，希望孩子們可以更強烈展現出「比賽是我們在打」的感覺，「很多同屆學生都已經結束高中棒球的情況下，他們還能參加這樣的比賽，繼續站上球場，我希望他們可以有更多喜悅和樂趣。」他笑說：「如果可以讓他們說『教練你不用管了，我們自己來』，這種程度的話，我覺得再好不過了。」

日本隊預賽分在A組，要到複賽才會和中華隊交手，中華隊今晚6點半則在預賽首戰過招南韓隊，上演「台韓大戰」。