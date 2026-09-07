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亞青棒球賽／王牌左投領銜高大陣容 日台教頭點名韓國「力量」可怕

聯合新聞網／ 綜合外電報導
195公分的韓國王牌左投河弦丞。圖截自X
195公分的韓國王牌左投河弦丞。圖截自X

「韓國球員的身體條件真的很好，身高高，力量也很強。」面對即將開打的U18亞洲青棒錦標賽，日本與中華隊教頭對韓國隊的評價出現共同關鍵字，那就是「力量」。被視為將與韓國爭奪亞洲頂點的兩支勁旅，都把韓國出色體格與強力投手群列為最需要警戒的部分。

本屆U18亞洲青棒錦標賽由18歲以下高中球員出賽，韓國、日本與台灣毫無疑問又將形成3強競爭局面。3隊彼此交手結果，將直接影響晉級決賽機會，因此每場強權對決都備受矚目。

6日在台北舉行的8國總教練與隊長聯合記者會上，日本與台灣方面都談到對韓國隊的觀察。日本代表隊總教練岡田龍生表示：「韓國球員的身體條件真的很好，身高非常高，力量也很強。我們要如何突破韓國球員出色的體格條件，會是關鍵。」

岡田也特別提到韓國投手群。他說：「他們擁有很優秀的投手陣容，這一點也讓人印象深刻。前任總教練也曾提醒，要特別小心韓國投手。我們會把重點放在如何攻略韓國投手群。」

韓國投手陣容確實兼具高度與力量，其中最具代表性的是195公分王牌左投河弦丞。韓國代表隊相關人士指出，河弦丞擁有高出手點與延伸幅度，對打者來說，球飛過來的軌跡感受本身就不一樣。去年他曾在棒球世界盃以投打二刀流身分出賽，本屆賽事則將專注在投手工作。

除了河弦丞之外，郭道賢（Kwak Do-hyun）、尹藝成（Yoon Ye-sung）、朴根序（Park Geun-seo）、金珉勳（Kim Min-hoon），以及韓國代表隊投手群中唯一的高二生韓圭珉（Han Gyu-min），都將組成整體投手戰力。韓媒指出，這6名投手都具備從高出手點投出具威力球路的體格與技術，有能力壓制對手打者。

岡田也談到日本與韓國棒球風格的差異。他表示：「台灣和日本的棒球風格比較相似，韓國則是打力量型棒球的球隊。我也很好奇，日本的棒球風格能不能擊敗韓國棒球。那就決賽見吧。」

日本與韓國、台灣分在不同小組，被認為有較高機會順利拿下分組第1。若韓國與日本都順利晉級，雙方很可能在小組賽後、11日起連續2天進行的超級循環賽碰頭。

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