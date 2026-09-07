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中職／雄鷹打擊教練鄭乃文轉任二軍 黃甘霖重返一軍外野守備教練

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台鋼雄鷹隊宣布黃甘霖重返一軍守備教練。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊宣布黃甘霖重返一軍守備教練。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊近況陷入低潮，昨天在台南市亞太球場對統一獅隊之戰，陳文杰5局上轟出兩分砲，終於結束隊史最長連續33局未得分紀錄，終場仍以2：9落敗，最近吞下4連敗，也是本季第50敗，球團今天宣布異動教練團名單，一軍打擊教練鄭乃文轉任二軍打擊教練。

雄鷹指出，原二軍打擊教練蔡昱詳轉任一軍打擊教練，鄭乃文轉任二軍，先前因健康因素轉任二軍外野守備教練的黃甘霖，重返一軍擔任外野守備教練，鍾承祐擔任二軍外野守備教練。

雄鷹下半季戰績16勝21敗排名第5，只領先富邦悍將隊半場勝差，整季46勝1和50敗暫居第4，領先樂天桃猿、中信兄弟隊，連續33局未得分是中職史上第5長紀錄，最長是兄弟象隊2006年連38局掛零。

黃甘霖 中職 教練

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