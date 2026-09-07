中職／雄鷹打擊教練鄭乃文轉任二軍 黃甘霖重返一軍外野守備教練

前讀賣巨人監督阿部慎之助辭任約3個月後，首度接受日本媒體《Full-Count》獨家專訪，親口談起事件發生當下、辭任心境、對球隊的牽掛，以及未來如何面對家人與棒球人生。他再次向球迷致歉，坦言「真的很對不起，到現在也一直這麼想」，並透露自己已向家人承諾戒酒，作為對事件負責的自我約束。

2026-09-07 15:00