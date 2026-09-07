日職／阿部慎之助辭任監督後首受訪 再向巨人球迷道歉：至今仍愧疚

前讀賣巨人監督阿部慎之助辭任約3個月後，首度接受日本媒體《Full-Count》獨家專訪，親口談起事件發生當下、辭任心境、對球隊的牽掛，以及未來如何面對家人與棒球人生。他再次向球迷致歉，坦言「真的很對不起，到現在也一直這麼想」，並透露自己已向家人承諾戒酒，作為對事件負責的自我約束。

阿部慎之助回顧事發當晚表示，自己身為現役職棒監督卻遭現行犯逮捕，是前所未有的事情，也讓長年照顧他的巨人球團承受巨大困擾。他說，歷任許多前輩都曾擔任巨人監督，但自己卻玷汙了這個名號，至今仍深刻反省。

事件發生在5月25日晚間，當天巨人沒有比賽。阿部原本打算早點吃晚餐休息，隔天照常晨跑，沒想到用餐時長女與次女發生口角，他上前勸阻，卻因長女強硬回應而情緒失控。他坦言，自己抓住長女衣領要她站起來，隨後妻子與次女介入制止，場面變得混亂，最後形成像是把人推倒的狀況。

約1小時後，警方突然到家中。阿部表示，當時長女已回房，自己和妻子整理餐桌後正在談話，晚間7時40分左右門鈴響起，警方表示是接獲兒童相談所通報後前來。阿部才知道，長女因第一次與他發生這樣的衝突，想找人商量而打電話求助。警方隨後要求他帶上外套與貴重物品，並告知將以現行犯逮捕，當著家人面前替他上銬。

阿部說，看到警方並去拿身分證件時，自己已立刻意識到必須辭去監督職務。他在上銬前緊急聯絡球團高層，電話未接通後以LINE傳訊：「我要去警察局，必須辭去監督。」隔天一早獲釋後，他立即拜會巨人老闆山口壽一，親自道歉並提出辭呈。山口老闆嚴厲告訴他「暴力絕對不能發生，會因此失去一切」，但也肯定他過去對巨人的貢獻，讓阿部感受到球團仍替他著想。

對於外界報導稱他當時喝醉，甚至日常對其他家人施暴，阿部表示不清楚這些說法從何而來。他承認自己做了不該做的事，也犯下嚴重錯誤，但部分報導過度延燒，讓家人、尤其是長女受到傷害，這也讓他更加自責。

辭任後，阿部第一次離開棒球現場。他說，除了每天跑步外，多半待在家中，只要巨人有比賽就會透過電視觀看。他也盡量增加與家人相處時間，包括接送孩子出門。事件後，孩子們仍正常上學，讓他稍微放心，但他坦言自己確實傷害了女兒與兒子，未來會花時間慢慢修補。

阿部也透露，自己與長女多次談話後，主動向家人承諾戒酒。雖然長女曾說「其實不用戒也沒關係」，但阿部認為這是自己必須做出的了斷。他也開始閱讀情緒管理書籍，並向專家請教，試著理解自己為何會走到失控那一步。他說，這不是短時間就能學會的事情，但他已看見自己的軟弱，也正努力向前。

談到巨人現況，阿部仍充滿牽掛。他表示，自己接任監督第1年提出「靠守備取勝」，今年第3年則希望挑戰年輕球員培養與贏球並行，打造全新的巨人。

辭任約2周後，有13萬名球迷連署希望他復職。阿部說，自己玷汙了巨人之名，卻仍有人願意支持他，內心只有感謝，這也成為他重新往前走的力量。至於未來是否再回到棒球界，他表示自己雖有想法，但身為辭任者，不能由自己決定。

阿部最後再次向球迷致歉。他說，自己當初從原辰德手中接下監督工作，是希望回報效力超過20年的巨人，但如今以這樣的方式離開，仍有遺憾，也覺得還沒完成報恩。未來若有機會，他希望以某種形式延續這份回報。不過現在的他，只能和球迷一樣，每場比賽為巨人加油，也真心希望最後大家能一起歡喜迎接好結果。