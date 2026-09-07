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亞青棒球賽／黃世堯再配劉任右成長多 比較台韓王牌左投差異
亞洲青棒錦標賽台韓戰今天登場，捕手黃世堯將先發與左投搭配，兩人國中階段也曾在國家隊搭配，黃世堯稱讚劉任右更自信、武器球更犀利，也比較台韓兩名王牌左投的差別。
黃世堯是此次中華隊野手副隊長，也是具備打擊能力的好手，預計將扛起中心棒次第4棒，台韓戰與先發左投劉任右投捕搭配。
兩人都是2024年U15世界盃棒球賽代表隊成員，黃世堯接受中央社記者訪問提到，高中再接到劉任右的球，明顯感覺比國中階段又再提升很多，穩定性更好、更有自信，武器球也更犀利。
韓國隊今天也派出陣中王牌左投河弦丞（HaHyunseung），河弦丞和劉任右球速都逼近153、154公里，黃世堯表示，雖然還沒有正式打過河弦丞的球，但從影片觀察，類型不太一樣，劉任右投球比較剛猛，河弦丞的揮臂和出手延伸比較長。
至於韓國隊的打者，黃世堯表示，有看到2、3名巨砲型的打者，左打者擊球確實，野手也具備腳程，但自信只要劉任右有發揮水準，就可以展現壓制力。
今晚準備迎接首場比賽，黃世堯表示，調整狀態已經到位，平常心發揮，儘管對方投手球速快，但只要做好策略和選球，相信還是能找到突破口。
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