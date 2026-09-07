亞青棒球賽／台韓兩王牌左投對決 劉任右竭力表現不跟別人比

亞洲青棒錦標賽今天開打，台灣首戰派出王牌左投劉任右先發，劉任右近期球速再突破至154公里，將與韓國隊王牌左投河弦丞同場競技。劉任右不跟別人比，只盼每場賽後都能無愧表示已竭盡全力。

劉任右去年入選U18世界盃棒球賽代表隊，是投手群中「最菜」，今年再度披上國家隊球衣，要扛起王牌投手重責。

劉任右先前最快球速可以投到約151公里，但在赴日本沖繩移地訓練時，球速飆至約154公里。劉任右接受中央社記者訪問時表示，也不確定為什麼球速突然可以提升這麼多，但那場比賽教練團就有告知，要當作對韓國隊投，當下有做準備、可能要扛首戰先發，從第1局開始，每顆都全力丟。

扛起被兩隊都視為非贏不可的關鍵首戰，劉任右表示，上場毫不保留地表現，也有透過情蒐看過韓國隊打者，但自信只要球夠準、夠快、夠犀利，就不會有太大落差。

劉任右去年U18世界盃3場先發登板，對上美國、韓國隊，其中超級循環賽、季軍戰兩度對韓國隊登板，去年總計先發投8局失掉7分（6分責失分）、吞下2敗；劉任右自評去年3場比賽表現不算理想，相信可以更好。

韓國隊首戰派出陣中最快球速可達153公里的王牌左投河弦丞（Ha Hyunseung）先發，河弦丞拒絕美職紐約洋基隊300萬美元（約新台幣9506萬元）開價。被問起同場競技會不會更刺激想表現的慾望，劉任右表示，從不跟別人比，只希望每場比賽丟完，都可以無愧表示「我已經竭盡全力。」