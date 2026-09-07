中職／陳鏞基引退賽2場預售近3萬張 主視覺匯聚16年傳奇身影

統一獅隊老將獅陳鏞基即將迎接職業球員生涯的重要時刻，引退系列賽於9月19、20日在亞太成棒主球場登場，兩場預售票已經將近3萬張，內野座位票券僅剩不到300張。

球團推出「鏞不止步」引退系列最終回視覺，以「傳奇史詩、時間軌跡、沉穩榮耀」為核心設計概念，透過陳鏞基不同時期的球場身影，串起2011年至2026年效力統一獅隊16個球季的珍貴記憶，也象徵即使球員生涯即將走向另一個階段，屬於陳鏞基的棒球精神仍將持續向前。

本次主視覺以黑、金、褐色作為主要色調，運用沉穩低彩度、金屬質感及復古光影，呈現歲月淬鍊後的厚度與榮耀。畫面中央以陳鏞基戴上打擊頭盔、肩扛球棒的肖像作為核心，沉著而堅定的神情，象徵他一路走來面對不同挑戰，始終保持對棒球的專注與堅持。

本款形象設計集結陳鏞基歷年來不同時期、不同球衣及不同打擊姿態的經典身影，一字排開，如同一幕幕被定格的生涯片段。從初披統一獅戰袍的那一天，成為球隊不可或缺的主力，再一路走到職業生涯最後一季，每一個揮棒、每一次奔跑，都成為球迷共同記憶的一部分。

畫面底部特別加入2011年至2026年的年度時間軸，以16個球季作為視覺脈絡，將漫長職棒旅程濃縮於一張畫面之中，不只是年份的累積，更象徵陳鏞基一步一腳印，在統一獅寫下屬於自己的時代。同時融入「Mayaw Ciru」及「MALALIKEC」等專屬文化識別，讓整體設計不只呈現陳鏞基作為職業球員的成就，也將他的成長背景、文化根源與生命故事納入其中，完整勾勒屬於陳鏞基獨一無二的棒球篇章。

截止至今，9月19、20日兩場引退系列賽事預售票已經將近3萬張，內野座位票券僅剩不到300張，獅隊邀請球迷進場一起見證，用兩場滿場一起用陳鏞基致敬，球團也規畫一系列活動，將於近日陸續公布。