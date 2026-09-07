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中職／隊鴨吊飾熱銷 悍將富養「女鵝」配備泳池加每日客房清潔

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊為隊鴨出吊飾娃娃，上周上架後熱銷。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊為隊鴨出吊飾娃娃，上周上架後熱銷。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊二軍團寵「隊鴨」兼「女鵝」有高人氣，上周正式商品化，每日限量販售的吊飾娃娃掀起搶購。投手江國豪聊起「隊鴨」，也有許多幕後故事可以分享，透露「隊鴨」特別會認平常愛捉弄牠的人，一看到就會「啊啊啊啊啊」叫，當場模仿起鵝叫聲。

隊鴨來自二軍稻江基地附近養鵝廠，逃出後改變「鵝生」，衝進悍將打擊練習現場，從此搖身成為富邦「小公主」，牠的主要照顧者包括投手教練島﨑毅、復健兼投手育成教練福永春吾、翻譯長野佳男、防護員育君，選手們也成牠的日常玩伴。

江國豪說隊鴨很會認人，會捉弄牠的人，像是黃保羅、范柏絜、高慶麟等人，經過時隊鴨就會朝他們「啊啊啊啊」叫，看到比較鮮艷的釘鞋顏色，也會比較想靠上去。

至於隊鴨認不認得他？江國豪笑說：「應該不認得我，我又不會欺負牠，他只會認欺負牠的人。」隊鴨平常跟著選手一起訓練，只要練球時間一開始，就會跑來一起做操，江國豪說：「牠一出來就放飛自我到處亂跑。」

隊鴨在稻江基地過上好日子，原先住在副領隊林威助的辦公室，還有冷氣吹，後來變得太大隻，需要較大空間，改在二樓陽台幫牠圍出專屬房間，有人每天幫牠刷地板，原本給牠玩水用的塑膠桶也升級了，江國豪說：「牠現在還有游泳池，越來越多裝潢。」粉絲看牠缺什麼、適合什麼，也會主動寄來。

不僅如此，江國豪先前找廠商特製袖套，上面印有兒子照片，島崎教練看到後也想要，江國豪因此請廠商幫忙印上卡通圖案的鵝，以及「隊鴨」、「542」等字樣，讓隊鴨爸爸可以把寶貝女鵝穿上身。

聊到隊鴨逆襲鵝生的故事應該會讓其他鵝很羨慕，江國豪想起有次在球場附近的水溝旁就出現成群小鵝，目測20、30隻，他問島崎要不要再養，島崎一看數量連忙拒絕說：「不行，太多了。」

江國豪為富邦悍將隊二軍投手島﨑毅特製隊鴨袖套。圖／富邦悍將隊提供
江國豪為富邦悍將隊二軍投手島﨑毅特製隊鴨袖套。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊為隊鴨出吊飾娃娃，上周上架後熱銷。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊為隊鴨出吊飾娃娃，上周上架後熱銷。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊為隊鴨出吊飾娃娃，上周上架後熱銷。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊為隊鴨出吊飾娃娃，上周上架後熱銷。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊為隊鴨出吊飾娃娃，上周上架後熱銷。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊為隊鴨出吊飾娃娃，上周上架後熱銷。圖／富邦悍將隊提供

中職 富邦悍將 江國豪

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