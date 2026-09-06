亞青棒球賽／7日晚「台韓大戰」王牌左投大對決 劉任右VS河弦丞

亞洲青棒錦標賽明天正式開戰，中華隊首場賽事將在晚間6點30分於天母棒球場迎戰強敵南韓，兩隊先發投手揭曉，雙方王牌左投大對決，由中華隊劉任右對上南韓河弦丞。

中華隊在亞青的首場賽事「台韓大戰」就是硬仗，兩隊都推王牌左投出馬。中華隊劉任右去年高一就披上國家隊戰袍參與U18世界盃，並且兩度對南韓登板，如今連兩年代表台灣出馬，日前在沖繩集訓期間，最快球速飆到153公里。

南韓隊也一如預期，派出最快球速可達153公里的王牌左投河弦丞打頭陣，他同樣也曾參與去年U18世界盃，對台灣兩戰也都有登板亮相，合計投1.2局，被敲1支安打、失1分。

河弦丞效力於釜山高中，日前曾獲洋基隊開出約300萬美元簽約金的報價，但他最終選擇留在南韓發展，投入韓職選秀。而劉任右同樣是受美職球探長期追蹤的潛力好手，讓明天這場對決更具看頭。