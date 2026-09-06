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中職／陳文杰開轟中斷雄鷹連33局未得分 獅隊仍贏球登全年第2

中央社／ 台北6日電

中華職棒台鋼雄鷹隊今天雖靠陳文杰開轟中斷連33局未得分，然而統一7-ELEVEn獅隊仍以9比2勝出，獅隊更在全年勝率站上第2名，擠下在此位置盤踞37天的富邦悍將隊。

雄鷹賽前已連續29局未得分，今天前4局持續掛零，直到第5局才由陳文杰敲出2分砲終結乾旱，然而連33局未得分也已是中職史上第5長紀錄；前有2006年兄弟象隊連38局、2003年誠泰太陽隊連36局未得分，1990年三商虎隊、1995年俊國熊隊都是連34局。

雄鷹先發投手黃子鵬2局下因強襲球打到右手掌傷退，獅隊把握機會在該局猛攻4分，提前奠定勝基；打線全場敲出16支安打，其中陳聖平貢獻4安打、2分打點，陳傑憲、潘傑楷都是3安猛打。

獅隊贏球之後，在下半季戰績爬升到第2，與龍頭樂天桃猿隊有0.5場勝差；富邦悍將隊自7月31日站上全年勝率第2以來，今天第1次被獅隊超車。

陳文杰 黃子鵬 中華職棒

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