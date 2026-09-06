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中職／生涯首度突破先發7局關卡 林子崴：有像一個大投手的樣子

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊左投林子崴今天面對富邦悍將隊，先發7.1局用98球僅失1分，被敲5安都是一壘安打，雖無關勝敗，但寫下個人生涯最長先發，林子崴也直言，這樣的自我突破，正慢慢朝自己的目標邁進，「有像一個大投手的樣子。」

林子崴今天前3局都讓首名打者上壘，其中在2局下接連被敲3支安打失1分，成為此戰唯一失分。3局雖讓首名打者因失誤上壘，但接著連續解決16名打者，續投8局下才因安打和保送，留下1出局一、二壘有人的局面退場，由蘇俊璋登板「拆彈」替他守住危機。

賽後林子崴笑說，今天因為前3局投得「抖抖的」，原本心想「可能也差不多要下來了⋯⋯。」但之後慢慢調整包括投球節奏及角度，最後吃完生涯最長的7.1局。

至於8局下的危機，他說：「那時候自己有意識到，哦！好像很久沒有人上壘了，所以突然有人上壘的時候，因為壘上有人跟壘上沒人時的節奏會有點不一樣，一開始有點掌握不到危機來的那種情境。」

猿隊總教練曾豪駒指出，林子崴今天的整體表現確實非常完美，有壓制住對手，「一開始的好球率非常高，讓對方在攻擊上面有所受限。 」他也認為，林子崴前幾場先發，過完中場時都會遇到一些狀況，針對這點，這場比賽有改善，且能維持下去。

林子崴過往在中職只有一場先發投滿7局，2021年11月13日生涯第二場出賽對上統一獅隊，先發7局無失分拿下勝投。之後在2023年9月歷經左手肘韌帶置換手術，花了近2年的時間重返投手丘。

今天生涯首度突破7局的關卡，林子崴坦言：「有像一個大投手的樣子。」他也盼能和隊上的其他本土投手包括陳克羿、曾家輝、劉家翔一起努力，「我們就繼續把先發輪值撐起來。」

林子崴也不以此自滿，朝「大投手」努力的路上還要持續精進，「要說今天內容，也有一些值得檢討的地方，如果今天是在室外球場，應該會是被打兩支全壘打，但剛好運氣好是在大巨蛋。加上之後對戰次數越來越頻繁，也要磨練新的武器。」

樂天桃猿先發投手林子崴7.1局僅失1分。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手林子崴7.1局僅失1分。記者余承翰／攝影

樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

樂天桃猿先發投手林子崴（右）7.1局僅失1分，退場時總教練曾豪駒（左）上前給予肯定。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手林子崴（右）7.1局僅失1分，退場時總教練曾豪駒（左）上前給予肯定。記者余承翰／攝影

樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影
樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

林子崴 中職 樂天桃猿

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