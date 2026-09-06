快訊

劈腿偷吃永野芽郁形象破滅 坂口健太郎無預警宣布結婚

「大象來了」第二日…雨神攪局人潮不若前晚 士林夜市攤商仍賺飽飽

沈伯洋同框蔣萬安喊話兒虐好好處理 蔣反擊：毒油案中央才應說明

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李凱威關鍵三壘打擊敗呂彥青 龍逆轉勝兄弟贏得系列賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊李凱威關鍵三壘打，攻下勝利打點。本報資料照
味全龍隊李凱威關鍵三壘打，攻下勝利打點。本報資料照

味全龍隊作客台中洲際球場，今天對中信兄弟隊進行3連戰最後一戰，9局上把握最後進攻機會，以3支安打攻下兩分逆轉戰局，終場以4：3獲勝，2勝1敗贏得系列賽，李凱威關鍵三壘打攻下致勝分，本季第5次獲選單場MVP。

張政禹1局上揮出二壘打、盜上三壘，再靠李凱威高飛犧牲打，龍隊攻下第1分；兄弟1局下立即反攻，張仁瑋同樣首局首打席二壘打，再靠張士綸內野安打、曾頌恩高飛犧牲打追平比數。

兩隊打完前5局1：1平手，龍隊6局上靠朱育賢、王順和安打，以及陳子豪、李展毅連獲保送攻下1分；兄弟6局下張士綸靠失誤上壘，接著王威晨、黃韋盛、岳東華接連安打攻下兩分，反以3：2超前。

龍隊洋投蔣銲在防禦率、三振榜暫居第1，先發6局被揮出7支安打，投出8次三振，失3分只有1分自責，退場時落後1分；兄弟第6任投手呂彥青9局上登板，先被李展毅揮出一壘打，再被張政禹二壘打追平比數，接著李凱威揮出三壘打攻下超前分，林凱威9局下成功關門，本季第25場救援成功到手。

龍隊全場揮出10支安打，比兄弟多兩支，前3棒張政禹、林辰勳、李凱威都是2安，李凱威4支2、攻下兩分打點，最近連續4場比賽至少單場2安、連6戰出現安打。

李凱威 呂彥青 兄弟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／激戰超過3.5小時！ 龍隊劉基鴻超前轟逆轉兄弟

中職／勝騎士6局無失分+打線擊退鋼龍 兄弟8：0本季第3度完封龍隊

中職／劉基鴻逆轉2分砲建功 龍隊終止對兄弟3連敗

中職／陳文杰開轟終結雄鷹連33局掛零 陳聖平狂敲4安助獅4連勝

相關新聞

中職／林子崴7.1局失1分好投 林泓育延長賽致命2分彈轟退悍將

樂天桃猿隊、富邦悍將隊今天在台北大巨蛋上演本土投手大對決，猿隊先發左投林子崴先發7.1局失1分，悍將李東洺則繳6局失1分好投，雙方維持以1：1平手戰進延長賽，10局上猿隊林泓育棒打悍將終結者曾峻岳，一棒轟回勝利，終場猿隊以3：2擊退悍將，收下二連勝。

日職／小島大河、林安可聯手開轟 西武終止3連敗穩住洋聯第2

西武隊作客福岡巨蛋，今天對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日好手林安可全場5打數2安打，被三振1次，本季第8支全壘打出爐，西武終場5：2獲勝，不但避掉3連戰遭橫掃，也終止最近3連敗，穩住太平洋聯盟排名第2，落後軟銀6場勝差。

中職／李凱威關鍵三壘打擊敗呂彥青 龍逆轉勝兄弟贏得系列賽

味全龍隊作客台中洲際球場，今天對中信兄弟隊進行3連戰最後一戰，9局上把握最後進攻機會，以3支安打攻下兩分逆轉戰局，終場以4：3獲勝，2勝1敗贏得系列賽，李凱威關鍵三壘打攻下致勝分，本季第5次獲選單場MVP。

中職／陳文杰開轟終結雄鷹連33局掛零 陳聖平狂敲4安助獅4連勝

台鋼雄鷹隊最近陷入得分乾旱期，今天在台南市亞太球場再戰統一獅隊，陳文杰5局上轟出兩分砲，終於結束隊史最長連續33局未得分紀錄，不過投手群擋不住獅群攻勢，終場仍以2：9落敗，最近吞下4連敗，繼中信兄弟、樂天桃猿隊之後，成為中職本季第3支吞下50敗的球隊。

中職／看張育成挨砸有責任保護選手 悍將教頭：他可是台灣的第4棒

富邦悍將隊昨天在台北大巨蛋對上樂天桃猿隊，張育成單場兩度挨觸身球，在6局下引發雙方板凳清空，由悍將總教練後藤光尊率先上場捍衛子弟兵，今天談起當下的狀況，後藤光尊說：「他可是台灣的第4棒啊！」

中職／黃子鵬挨強襲球傷退 台鋼雄鷹：手掌瘀血腫脹

中華職棒台鋼雄鷹隊出現壞消息，今天先發投手黃子鵬第2局被強襲球打到右手掌，僅投完1局退場，球團表示「手掌瘀血腫脹，目前先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。