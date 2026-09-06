中職／李凱威關鍵三壘打擊敗呂彥青 龍逆轉勝兄弟贏得系列賽

味全龍隊作客台中洲際球場，今天對中信兄弟隊進行3連戰最後一戰，9局上把握最後進攻機會，以3支安打攻下兩分逆轉戰局，終場以4：3獲勝，2勝1敗贏得系列賽，李凱威關鍵三壘打攻下致勝分，本季第5次獲選單場MVP。

張政禹1局上揮出二壘打、盜上三壘，再靠李凱威高飛犧牲打，龍隊攻下第1分；兄弟1局下立即反攻，張仁瑋同樣首局首打席二壘打，再靠張士綸內野安打、曾頌恩高飛犧牲打追平比數。

兩隊打完前5局1：1平手，龍隊6局上靠朱育賢、王順和安打，以及陳子豪、李展毅連獲保送攻下1分；兄弟6局下張士綸靠失誤上壘，接著王威晨、黃韋盛、岳東華接連安打攻下兩分，反以3：2超前。

龍隊洋投蔣銲在防禦率、三振榜暫居第1，先發6局被揮出7支安打，投出8次三振，失3分只有1分自責，退場時落後1分；兄弟第6任投手呂彥青9局上登板，先被李展毅揮出一壘打，再被張政禹二壘打追平比數，接著李凱威揮出三壘打攻下超前分，林凱威9局下成功關門，本季第25場救援成功到手。

龍隊全場揮出10支安打，比兄弟多兩支，前3棒張政禹、林辰勳、李凱威都是2安，李凱威4支2、攻下兩分打點，最近連續4場比賽至少單場2安、連6戰出現安打。