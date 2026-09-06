中職／10局上敲致勝轟自己也沒把握 林泓育：大巨蛋真的讓人有點緊張

樂天桃猿隊今天在延長賽10局，靠著40歲「小胖」林泓育轟出致勝2分砲，一棒定江山，終場以3：2擊敗富邦悍將隊，賽後他笑稱，擊出去也不確定是否會形成全壘打，「因為大巨蛋真的是讓人有一點緊張。」

林泓育近期打擊狀況正熱，今天對上悍將隊被排為先發第4棒、指定打擊。對於最近的打擊成績，他坦言自己沒有特別注意，「因為我覺得我不一定會上場，如果有上場的話，就是把當下該做的事情做好，壘上有人就把他送回來，壘上沒人就盡可能上壘，想法簡單一點。」

此戰林泓育前2打席沒安打，5局上擊出左外野飛球但遭到接殺，7局上敲出安打，但沒能跑回分數，雙方正規賽9局打完1：1平手進入延長賽，林泓育接著在10局上突破僵局制率先上場，砲轟悍將終結者曾峻岳，敲出超前2分砲。

林泓育透露，10局上的打席上場前，猿隊總教練「龍貓」曾豪駒告訴他自由揮擊，「沒有要短打，任何戰術都沒有。」而他把球掃向大巨蛋左外野，第一時間也沒把握會開轟，「我有信心至少二壘跑者會回到本壘，會不會出去我真的不知道，因為大巨蛋真的讓人有一點緊張。」

他笑說，就像是自己第3打席把球擊出後，原以為有點機會出牆，心想「欸？！哦？！結果哇！連牆都沒有到。」林泓育說：「比賽就是這樣，有時候還是會有一點意外的收穫。」

而他本季雖僅2轟，但都是關鍵全壘打，前一轟在5月14日對台鋼雄鷹在8局上敲追平2分彈，今天則是揮出致勝轟，林泓育說：「可能剛好天時地利人和，都在比賽後段局數產生，但我自己也沒想太多，上去就把該做的事做好，可以打的球就打，盡力去做我現在能做的事情。」

樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影