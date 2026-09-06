快訊

稍微喘息！明後雨勢趨緩 這日東北季風報到「連3天水氣增、溫度降」

福華第三代廖國宏腦中風驟逝 醫示警搭機「3件事」恐讓血壓劇烈波動

宜蘭民宿老闆傳訊女大生「月給5萬可做朋友嗎」 輔大急發校安通報

中職／10局上敲致勝轟自己也沒把握 林泓育：大巨蛋真的讓人有點緊張

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今天在延長賽10局，靠著40歲「小胖」林泓育轟出致勝2分砲，一棒定江山，終場以3：2擊敗富邦悍將隊，賽後他笑稱，擊出去也不確定是否會形成全壘打，「因為大巨蛋真的是讓人有一點緊張。」

林泓育近期打擊狀況正熱，今天對上悍將隊被排為先發第4棒、指定打擊。對於最近的打擊成績，他坦言自己沒有特別注意，「因為我覺得我不一定會上場，如果有上場的話，就是把當下該做的事情做好，壘上有人就把他送回來，壘上沒人就盡可能上壘，想法簡單一點。」

此戰林泓育前2打席沒安打，5局上擊出左外野飛球但遭到接殺，7局上敲出安打，但沒能跑回分數，雙方正規賽9局打完1：1平手進入延長賽，林泓育接著在10局上突破僵局制率先上場，砲轟悍將終結者曾峻岳，敲出超前2分砲。

林泓育透露，10局上的打席上場前，猿隊總教練「龍貓」曾豪駒告訴他自由揮擊，「沒有要短打，任何戰術都沒有。」而他把球掃向大巨蛋左外野，第一時間也沒把握會開轟，「我有信心至少二壘跑者會回到本壘，會不會出去我真的不知道，因為大巨蛋真的讓人有一點緊張。」

他笑說，就像是自己第3打席把球擊出後，原以為有點機會出牆，心想「欸？！哦？！結果哇！連牆都沒有到。」林泓育說：「比賽就是這樣，有時候還是會有一點意外的收穫。」

而他本季雖僅2轟，但都是關鍵全壘打，前一轟在5月14日對台鋼雄鷹在8局上敲追平2分彈，今天則是揮出致勝轟，林泓育說：「可能剛好天時地利人和，都在比賽後段局數產生，但我自己也沒想太多，上去就把該做的事做好，可以打的球就打，盡力去做我現在能做的事情。」

樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿林泓育10局上敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

林泓育 大巨蛋 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／林子崴7.1局失1分好投 林泓育延長賽致命2分彈轟退悍將

中職／台美都上演二刀流 林子偉54公里速差飆1局無失分、3安猛打

中職／眼睛一閉再睜開已經都是人 陳克羿：嚇死我了

中職／賽前剛聊貧打就噴發19安 後藤光尊：選手有看到新聞吧！

相關新聞

中職／林子崴7.1局失1分好投 林泓育延長賽致命2分彈轟退悍將

樂天桃猿隊、富邦悍將隊今天在台北大巨蛋上演本土投手大對決，猿隊先發左投林子崴先發7.1局失1分，悍將李東洺則繳6局失1分好投，雙方維持以1：1平手戰進延長賽，10局上猿隊林泓育棒打悍將終結者曾峻岳，一棒轟回勝利，終場猿隊以3：2擊退悍將，收下二連勝。

日職／小島大河、林安可聯手開轟 西武終止3連敗穩住洋聯第2

西武隊作客福岡巨蛋，今天對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日好手林安可全場5打數2安打，被三振1次，本季第8支全壘打出爐，西武終場5：2獲勝，不但避掉3連戰遭橫掃，也終止最近3連敗，穩住太平洋聯盟排名第2，落後軟銀6場勝差。

中職／陳文杰開轟終結雄鷹連33局掛零 陳聖平狂敲4安助獅4連勝

台鋼雄鷹隊最近陷入得分乾旱期，今天在台南市亞太球場再戰統一獅隊，陳文杰5局上轟出兩分砲，終於結束隊史最長連續33局未得分紀錄，不過投手群擋不住獅群攻勢，終場仍以2：9落敗，最近吞下4連敗，繼中信兄弟、樂天桃猿隊之後，成為中職本季第3支吞下50敗的球隊。

中職／看張育成挨砸有責任保護選手 悍將教頭：他可是台灣的第4棒

富邦悍將隊昨天在台北大巨蛋對上樂天桃猿隊，張育成單場兩度挨觸身球，在6局下引發雙方板凳清空，由悍將總教練後藤光尊率先上場捍衛子弟兵，今天談起當下的狀況，後藤光尊說：「他可是台灣的第4棒啊！」

中職／黃子鵬挨強襲球傷退 台鋼雄鷹：手掌瘀血腫脹

中華職棒台鋼雄鷹隊出現壞消息，今天先發投手黃子鵬第2局被強襲球打到右手掌，僅投完1局退場，球團表示「手掌瘀血腫脹，目前先...

中職／起亞虎領隊稱台韓實力相當 沒簽下王彥程持續關注台灣好手

韓職起亞虎隊領隊沈哉學今天現身台北大巨蛋，與關係友好的富邦悍將隊進行交流。對於透過韓職「亞洲外援」制度網羅台灣選手，沈哉學透露曾有意王彥程，「如果在台灣有優秀的選手，我們球隊也很想引進，目前也在積極尋找這樣的選手。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。