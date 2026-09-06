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中職／陳文杰開轟終結雄鷹連33局掛零 陳聖平狂敲4安助獅4連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊全場揮出16支安打，陳聖平包辦4安。圖／統一獅隊提供
統一獅隊全場揮出16支安打，陳聖平包辦4安。圖／統一獅隊提供

台鋼雄鷹隊最近陷入得分乾旱期，今天在台南市亞太球場再戰統一獅隊，陳文杰5局上轟出兩分砲，終於結束隊史最長連續33局未得分紀錄，不過投手群擋不住獅群攻勢，終場仍以2：9落敗，最近吞下4連敗，繼中信兄弟、樂天桃猿隊之後，成為中職本季第3支吞下50敗的球隊。

雄鷹今天賽前連續3場比賽遭完封、連29局無法破蛋，獅隊洋投獅帝芬前4局又讓對手掛零，5局上1出局後被王博玄揮出安打，再被陳文杰轟出右外野全壘打，先發5.2局失兩分，奪下本季第8勝（8勝8敗、防禦率2.70），也是加盟獅隊兩季第10勝。

獅隊打線2局下展開首波攻勢，從雄鷹先發投手黃子鵬的手中連揮4支安打，廖乙忠接手後又出現兩次四死球（1次觸身球）、被揮出1支安打，獅隊這半局攻下4分奠定勝基；黃子鵬承擔其中3分責任，只投1局退場吞敗，戰績掉到6勝6敗，防禦率2.29仍是中職本土投手最佳數字。

雄鷹前3任投手都失分，廖乙忠投2.2局失3分、陳宇宏投1.1局失兩分，打完前5局就以2：8落後，接下來4局攻勢又掛零，無力挽回戰局；獅隊8局下攻下第9分，全場揮出16支安打，陳聖平包辦4安，陳傑憲、潘傑楷都是3安猛打，3人聯手攻下6分打點，不但完成主場3連戰橫掃，而且最近拚出4連勝，這次系列賽一共攻下23分，雄鷹僅靠陳文杰本季第2轟拿到兩分。

兄弟象隊曾在2006年連續38局未得分，至今仍是中職史上最長，接著是2003年誠泰太陽隊連36局，1990年三商虎隊、1995年俊國熊隊都是連34局，雄鷹今天締造史上第5長紀錄。

陳聖平 陳文杰 中職

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