中職／林子崴7.1局失1分好投 林泓育延長賽致命2分彈轟退悍將

樂天桃猿隊、富邦悍將隊今天在台北大巨蛋上演本土投手大對決，猿隊先發左投林子崴先發7.1局失1分，悍將李東洺則繳6局失1分好投，雙方維持以1：1平手戰進延長賽，10局上猿隊林泓育棒打悍將終結者曾峻岳，一棒轟回勝利，終場猿隊以3：2擊退悍將，收下二連勝。

悍將打線面對猿隊本土左投林子崴，2局下由生涯首扛先發第4棒的林澤彬敲安打開啟攻勢，董子恩再敲出內野安打，捕手戴培峰接著在一、二壘有人時揮出右外野安打，替悍將敲回第1分。

林子崴失分後隨即回穩，3局下雖讓首名打者因失誤上壘，但之後連續解決16名打者，投到8局下1出局後才讓童堉誠敲內野安打上壘，接著又投出保送，留下一、二壘有人的局面退場，蘇俊璋接替後，讓申皓瑋靠野手選擇上壘，但在滿壘時對孔念恩、張育成連飆2K守住局面。

林子崴此戰主投7.1局，寫下他生涯最長投球局數，用98球則是本季新高，被敲5支安打，有1次保送，送出2K，失1分。

悍將本土投手李東洺睽違近1個月後重返一軍先發，今天雖也投得跌跌撞撞，但屢屢化解危機，5局上先丟觸身球，接著被馬傑森揮出安打，2出局一、三壘有人的局面，被威克敲出安打失1分，猿隊將比數扳平1：1平手。

李東洺今天先發6局用106球，被揮出5支安打，有3次四壞球保送，送出5次三振，失1分。繼6月27日對猿隊先發7局失2分後，睽違超過2個月再繳優質先發，但在雙方平手時退場，無緣本季第11勝，下半季連5場先發無緣勝投。

雙方正規賽9局打完維持1：1平手，進入延長賽突破僵局制。10局上悍將推出終結者曾峻岳登板，近況火燙的林泓育率先上場，球數1好3壞時，轟出左外野方向的2分全壘打（本季第2轟）。

10局下則推出終結者陳冠宇登板，悍將1出局後由隊長范國宸代打選到保送上壘，申皓瑋擊出中外野飛球形成一、三壘有人，接著孔念恩再敲左外野安打追回1分，但2出局一、二壘有人的機會，張育成擊出滾地球出局，猿隊守住1分差拿下勝利。

樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

樂天桃猿先發投手林子崴。記者余承翰／攝影

富邦悍將先發投手李東洺。記者余承翰／攝影

富邦悍將先發投手李東洺。記者余承翰／攝影