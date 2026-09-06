亞青棒球賽／中華隊長張乙安扛中心棒次　期待對決日本王牌織田翔希

亞洲青棒錦標賽將於7日開打，中華隊長「投打二刀」張乙安預期將扛中心棒次，日媒好奇張乙安對於日本隊王牌右投織田翔希印象，張乙安表示，從甲子園就有關注、很想要對決。

亞洲青棒錦標賽將於7日開打，今天舉行開賽記者會，中華隊長張乙安代表出席，張乙安是投打二刀好手，預計扛起中心棒次第3棒，至於是否二刀出賽，總教練楊孝承表示，如果終結者陳昱勛有狀況，張乙安就會接替，但希望不要用到張乙安投球。

今天記者會上韓國隊長嚴竣相（Eom Jun-Sang）去年有在U18世界盃棒球賽遇過，張乙安表示，去年印象嚴竣相身材沒有這麼好，今年看到變很壯。

再次披上青棒國家代表隊球衣，張乙安表示，心情上沒有什麼不同，就是多了一個隊長的身分，希望可以有好表現幫助球隊。

被問起對於參賽球隊的印象，張乙安點名日本隊最快球速157公里的王牌右投手織田翔希，記者會現場的日媒也有問張乙安對於織田翔希的印象，張乙安表示，從日本甲子園賽事時就一直有關注，很想要投打對決、一較高下，日媒追問有沒有應對策略，張乙安則表示，會照著賽前給的情蒐報告設定。

韓國隊長嚴竣相點名劉任右：彼此都變強期待再對決

亞洲U18青棒錦標賽賽前記者會6日在台北舉行，韓國隊總教練鄭狁鎮（左）、選手嚴竣相（右）出席分享目標，希望選手不要受傷並全力以赴。 中央社

亞洲青棒錦標賽中華隊7日首戰對韓國，韓國隊長嚴竣相也是去年U18世界盃國手，他記得去年對過中隊左投手劉任右，認為「他變得更強、我也進步了」，期待再度正面對決。

亞洲青棒錦標賽中華隊預賽首戰將與韓國交手，韓國隊本次陣中也有不少受矚目的好手，今天出席記者會的隊長嚴竣相（Eom Jun-Sang）已經與美職亞利桑那響尾蛇簽約，他在記者會上喊話要把冠軍帶回韓國。

嚴竣相也是去年U18世界盃韓國代表隊成員，是球隊主戰游擊手，對於去年中華隊擔任對韓國比賽的先發左投劉任右印象深刻，提到去年交手沒能從劉任右手中敲出太多安打，透過影片觀察，「感覺他今年變得更強了，但這段時間我也進步了，很想跟他再來一場硬碰硬的正面對決。」

嚴竣相也提到，中華隊長張乙安守游擊，也可以當投手，臂力很好，與他類型相似，也更想要贏過對方。

韓國去年在U18世界盃與中華隊交手超級循環賽（Super Round）搶勝，季軍戰吞敗，嚴竣相表示，中華隊本來就是團隊凝聚力很好的球隊，擅長執行各種戰術，去年交手應付起來很吃力，但也因為有過經驗，今年會提醒隊友和學弟，做足準備、全力應戰。

嚴竣相表示，兩隊實力落差不大，首場比賽的關鍵也取決於比賽當天的狀況，就看能把這段時間準備的東西發揮出多少。

7日首戰對中華隊很關鍵 韓國教頭點名注意張乙安等3好手

亞洲青棒錦標賽台中華隊7日首戰與韓國交手，兩隊均視為非贏不可的比賽，韓國隊總教練鄭狁鎭沒透露先發投手訊息，但點名有注意中隊3名好手張乙安、劉任右、帕蘇拉．塔基斯利尼安。

第14屆亞洲青棒錦標賽將於明天開打，中華隊預賽首戰將於天母棒球場與韓國隊交手，想要取得晉級冠軍戰的優勢戰績，明天比賽非贏不可。

韓國隊總教練鄭狁鎭（Jung Youn-Jin）受訪表示，確實首場比賽很重要，被視為非贏不可的比賽，如果能搶下，對後面超級循環賽（Super Round）更有利。

韓媒報導指出，韓國隊首戰將派出最快球速可達153公里的左投河弦丞（Ha Hyunseung）先發，但記者會後鄭狁鎭被問起先發投手時表示：「明天才會決定，我們還有3名狀態很好的右投手，也許會是他們」；媒體追問，是否代表會是右投先發，鄭狁鎭笑著用中文回答：「沒有」。

被問起對中華隊球隊印象，鄭狁鎭表示，知道中華隊投手群水準很高，並點名有注意到的3名好手，分別是中華隊陣中「投打二刀」隊長張乙安、左投手劉任右與中外野手帕蘇拉．塔基斯利尼安，提及帕蘇拉雖然身材不算高大，但打擊很有力量。