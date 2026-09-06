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中職／看張育成挨砸有責任保護選手 悍將教頭：他可是台灣的第4棒

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
陳克羿面對張育成連兩打席出現觸身球，引發兩隊板凳清空。記者曾原信／攝影
陳克羿面對張育成連兩打席出現觸身球，引發兩隊板凳清空。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊昨天在台北大巨蛋對上樂天桃猿隊，張育成單場兩度挨觸身球，在6局下引發雙方板凳清空，由悍將總教練後藤光尊率先上場捍衛子弟兵，今天談起當下的狀況，後藤光尊說：「他可是台灣的第4棒啊！」

猿隊陳克羿昨天兩度對悍將主砲張育成投出觸身球，6局下砸中張育成背部，後藤光尊手比「2」走上場，示意已經連續兩打席砸中張育成，兩隊選手隨後也陸續出現在場上，但沒有出現太激烈的衝突。

「任何總教練看到自己的第4棒被丟到兩次，應該都會衝出去吧？他是台灣的第4棒啊！」後藤光尊今天表示，自己身為總教練，有責任要保護自己的選手。

光總也解釋，當時雖然是自己比「2」上場抗議，但只是想要去跟裁判提出訴求，以及確認張育成的身體狀況，「我完全沒有要挑起混亂的意思，希望大家不要誤會。」

對於之後桃猿守備教練陳彥夆在人群中有較激動的手勢及言語交流，後藤光尊指出，之後有回去看影片，因為後來投手群都跑上場，對方教練應該是看到這樣的狀況，示意要投手們「不要出來」那種感覺，「他有他的責任在，這部分就是尊重對方。」 

張育成 中職 選手

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