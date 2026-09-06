中職／生涯首次先發第4棒「來得太突然」 林澤彬：終於可以體驗一下

富邦悍將隊昨天對上樂天桃猿隊，全場僅敲4支安打遭完封，今天打線變陣，全隊打擊狀況最佳的林澤彬生涯首度被排上先發第4棒，林澤彬坦言看到打序時很驚訝，他笑說：「打的時候感覺不會差太多，但看起來和感受，還是會有差。」

林澤彬今天賽前打擊率3成36，得點圈打擊率則為3成79，今天被排為先發第4棒，悍將總教練後藤光尊指出，主要是考量上壘的連貫性，加上他的得點圈打擊率，因此做此安排。

這次林澤彬生涯首次擔任先發第4棒，本季先發9棒都打過。他透露，自己也是今天看到打序表才知，「看到很驚訝，我也不知道為什麼，但打幾棒應該都一樣，（對手）還是都是看名字的吧。」

林澤彬坦言，因為沒有打過第4棒，「也不知道會有什麼事情，沒辦法預知，就看當下有什麼狀況就做什麼事。」無論是打第幾棒，都有得點圈有人的機會。

其實在8月19日悍將在桃園球場對上猿隊時，林澤彬就曾被排為先發第4棒，「那時候看到有想說『我好像沒打過⋯⋯』」但當天整日大雨，他早知比賽開打機率不高。今天比賽則在台北大巨蛋進行，不受天氣影響，他說：「今天終於可以體驗一下第4棒的感覺。」

過去僅在大一時有過一場打第4棒的經驗，林澤彬笑稱是「意外」，進職棒後第一次扛先發第4棒，他則形容「來得太突然」，雖然在場上打擊時的感受沒太大差別，但他也說，當賽前聽到打序唱名時，感覺應該比較酷，「第4棒，幾號，聽起來好像怪怪的。」

賽前林澤彬邊說邊看著對手猿隊的打擊練習，也默默地表示：「人家的第4棒都那麼大隻⋯⋯。」而今天猿隊排出的第4棒非洋砲，而是由近況火燙的「小胖」林泓育擔任。