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中職／起亞虎領隊稱台韓實力相當 沒簽下王彥程持續關注台灣好手

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
起亞虎領隊沈哉學現身台北大巨蛋與富邦悍將隊進行交流並合影，富邦悍將領隊陳昭如（左起）、悍將總教練後藤光尊、起亞虎領隊沈哉學、悍將副領隊林威助。圖／富邦悍將隊提供
起亞虎領隊沈哉學現身台北大巨蛋與富邦悍將隊進行交流並合影，富邦悍將領隊陳昭如（左起）、悍將總教練後藤光尊、起亞虎領隊沈哉學、悍將副領隊林威助。圖／富邦悍將隊提供

韓職起亞虎隊領隊沈哉學今天現身台北大巨蛋，與關係友好的富邦悍將隊進行交流。對於透過韓職「亞洲外援」制度網羅台灣選手，沈哉學透露曾有意王彥程，「如果在台灣有優秀的選手，我們球隊也很想引進，目前也在積極尋找這樣的選手。」

亞洲青棒錦標賽7日在台灣開打，明天預賽首日就要迎接台韓大戰，起亞虎這趟也是為了亞青賽而來，而在賽事前一天先到悍將主場與球團進行交流，這也是沈哉學首次踏進台北大巨蛋，他提到：「這裡的設施真的太好了，深刻感受到台灣棒球正在迅速發展。」

沈哉學指出，起亞虎和悍將球團一直維持很友好的關係，這次來台的機會也和悍將一起交換各種情報。他指出，目前起亞球團和中職雖然沒有非常大量的交流，但和富邦和台灣都有維持良好關係，因此無論是棒球專業或棒球之外的領域，都有進行各種情報交換。

韓職今年首度採用亞洲外援制度，前旅日左投王彥程成為首位透過此制度加盟韓職的台灣選手，對此，沈哉學表示，王彥程在韓職表現得非常出色，是頂尖層級的選手，「我們球隊當時其實也想簽下他，有和其他球隊一起發出邀請，但最後王彥程選擇了韓華鷹隊。」

沈哉學也說，未來仍有意繼續透過亞洲外援制度網羅優秀的台灣球員，「看今年名古屋亞運等賽事，台灣選手的實力，幾乎已經和韓國相同水準了，所以韓國這裡也需要維持警戒。至於台灣選手，就算我們想帶走，球隊也不一定肯放人，想帶走的好選手其實很多。」

王彥程 中職 韓職

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