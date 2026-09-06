快訊

出門帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

三大法人上周都買哪些ETF？這檔主動式狂掃46萬張、高股息也進前十

下飛機就昏倒…福華集團第三代廖國宏搶救逾10天 55歲猝逝震驚飯店業

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／小島大河、林安可聯手開轟 西武終止3連敗穩住洋聯第2

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
林安可(左)敲出全壘打。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可(左)敲出全壘打。 DAZNTaiwan畫面提供

西武隊作客福岡巨蛋，今天對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日好手林安可全場5打數2安打，被三振1次，本季第8支全壘打出爐，西武終場5：2獲勝，不但避掉3連戰遭橫掃，也終止最近3連敗，穩住太平洋聯盟排名第2，落後軟銀6場勝差。

西武全場出現11支安打，本季第70勝到手，小島大河5支4最猛，首局揮出1分打點二壘打、2局上轟出3分砲（本季第9轟），攻下西武前4分，只差三壘打就是完全打擊紀錄。

林安可擔任西武先發6棒指定打擊，面對軟銀先發投手上茶谷大河，首局揮出內野安打，3局上游擊滾地球出局，6局上再次對決在2好2壞後，逮中變速球轟成右外野方向陽春砲，本季第8轟攻下第28分打點，幫助西武擴大到5：0領先。

這是林安可繼8月28日對樂天隊之戰後，最近5場出賽首支全壘打、首分打點，也是本季對軟銀第2轟，兩支都是砲轟上茶谷。

西武一路維持領先優勢，林安可7局上面對軟銀中繼投手伊藤優輔，把球轟到中外野全壘打牆前，這次系列賽多次出現這種威力，讓軟銀教練、球員看得緊張兮兮，還好中外野手周東佑京完成接殺；林安可9局上最後一次打擊，被軟銀第3任投手小林樹斗的曲球三振。

林安可本季出賽67場，累積49支安打包括8支全壘打、12支二壘打，打擊率2成33、攻下28分打點；這5轟紀錄有3轟面對日本火腿隊，對軟銀、樂天隊各2轟，對羅德隊1轟。

西武 林安可 日職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日職／兩支深遠飛球被周東佑京精彩接殺 林安可4支0、西武遭軟銀完封

MLB／村上宗隆第30轟出爐白襪還是輸了 追平大谷翔平並列日本球員最多

MLB／艾德曼取代大谷開路先鋒 3分砲領軍道奇對國民5戰全勝

MLB／費城人史瓦柏第41轟出爐 小熊阿姆斯壯只落後2轟力拚逆轉

相關新聞

日職／林安可再轟軟銀投手上茶谷大河 本季第8轟助西武領先5分

西武隊作客福岡巨蛋，今天對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日好手林安可6局上轟出陽春砲，本季第8支全壘打出爐，幫助西武擴大到5：0領先。

中職／起亞虎領隊稱台韓實力相當 沒簽下王彥程持續關注台灣好手

韓職起亞虎隊領隊沈哉學今天現身台北大巨蛋，與關係友好的富邦悍將隊進行交流。對於透過韓職「亞洲外援」制度網羅台灣選手，沈哉學透露曾有意王彥程，「如果在台灣有優秀的選手，我們球隊也很想引進，目前也在積極尋找這樣的選手。」

日職／小島大河、林安可聯手開轟 西武終止3連敗穩住洋聯第2

西武隊作客福岡巨蛋，今天對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日好手林安可全場5打數2安打，被三振1次，本季第8支全壘打出爐，西武終場5：2獲勝，不但避掉3連戰遭橫掃，也終止最近3連敗，穩住太平洋聯盟排名第2，落後軟銀6場勝差。

亞青棒球賽／陳昱勛增加2球種、壯4公斤 力扛中華隊終結者

亞洲青棒錦標賽7日開打，中華隊將由投手陳昱勛擔任終結者角色，集訓期間增重4公斤、投起球來更輕鬆；多練變速球、橫掃球，豐富...

亞青棒球賽／悍將「藍色力量」3新秀有望連線 不把職棒光環當壓力

亞洲青棒錦標賽將於7日開打，中華隊陣中3名中職富邦悍將新秀陳柏凱、帕蘇拉．塔基斯利尼安與全永樂建立好交情，有望先發連線。...

中職／L.S.S.來2場悍將都輸球 現場找富邦大董敲通告「來到贏為止」

韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.連兩年助陣富邦悍將隊主題日，看悍將已經看出感情來，隊長利特喊話會一直為了富邦悍將加油，始源更說會一直來，來到悍將贏球為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。