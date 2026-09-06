日職／小島大河、林安可聯手開轟 西武終止3連敗穩住洋聯第2

西武隊作客福岡巨蛋，今天對軟銀隊進行3連戰最後一戰，旅日好手林安可全場5打數2安打，被三振1次，本季第8支全壘打出爐，西武終場5：2獲勝，不但避掉3連戰遭橫掃，也終止最近3連敗，穩住太平洋聯盟排名第2，落後軟銀6場勝差。

西武全場出現11支安打，本季第70勝到手，小島大河5支4最猛，首局揮出1分打點二壘打、2局上轟出3分砲（本季第9轟），攻下西武前4分，只差三壘打就是完全打擊紀錄。

林安可擔任西武先發6棒指定打擊，面對軟銀先發投手上茶谷大河，首局揮出內野安打，3局上游擊滾地球出局，6局上再次對決在2好2壞後，逮中變速球轟成右外野方向陽春砲，本季第8轟攻下第28分打點，幫助西武擴大到5：0領先。

這是林安可繼8月28日對樂天隊之戰後，最近5場出賽首支全壘打、首分打點，也是本季對軟銀第2轟，兩支都是砲轟上茶谷。

西武一路維持領先優勢，林安可7局上面對軟銀中繼投手伊藤優輔，把球轟到中外野全壘打牆前，這次系列賽多次出現這種威力，讓軟銀教練、球員看得緊張兮兮，還好中外野手周東佑京完成接殺；林安可9局上最後一次打擊，被軟銀第3任投手小林樹斗的曲球三振。

林安可本季出賽67場，累積49支安打包括8支全壘打、12支二壘打，打擊率2成33、攻下28分打點；這5轟紀錄有3轟面對日本火腿隊，對軟銀、樂天隊各2轟，對羅德隊1轟。