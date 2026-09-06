亞青棒球賽／陳昱勛增加2球種、壯4公斤 力扛中華隊終結者

亞洲青棒錦標賽7日開打，中華隊將由投手陳昱勛擔任終結者角色，集訓期間增重4公斤、投起球來更輕鬆；多練變速球、橫掃球，豐富武器庫，要把關中華隊最後一道防線。

陳昱勛在就讀高苑工商期間先發、後援都有投，進到培訓隊後教練團觀察，陳昱勛在後援出賽時，球的品質出色，決定將終結者重責交付給他。

陳昱勛接受中央社記者訪問表示，對於這樣的角色定位不會意外，從赴日本沖繩移地訓練交流賽開始，丟了3場救援，也有遇到一、二壘有人局面上去關門，面對有危機狀況不太會緊張，自評狀況已調整到隨時可以進入正式比賽。

集訓期間陳昱勛也有收穫，他透露過去雖有投過變速球，但投得不好，集訓階段重新研究變速球握法，找到更適合自己投球方式，球進到本壘變化幅度大；也有多練橫掃球（Sweeper），請教隊友、教練放球點及出手方式，目前投起來感覺不錯，豐富了武器庫球種。

陳昱勛在集訓期間透過均衡飲食控制，也計劃性增重約4公斤，讓身體變更壯；談起增重後的幫助，他表示投起球來感覺不像過往費力，至於最快球速則維持在149公里左右。

陳昱勛今年高中畢業原本有報名中職選秀，最後一刻決定撤銷報名，已獲得美職球隊報價，待明年完成簽約程序，就能如願展開旅外生涯。