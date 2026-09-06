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中職／L.S.S.來2場悍將都輸球 現場找富邦大董敲通告「來到贏為止」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.連兩年助陣富邦悍將隊主題日。圖／富邦悍將隊提供
韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.連兩年助陣富邦悍將隊主題日。圖／富邦悍將隊提供

韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.連兩年助陣富邦悍將隊主題日，看悍將已經看出感情來，隊長利特喊話會一直為了富邦悍將加油，始源更說會一直來，來到悍將贏球為止。

9月5日為「悍將中學」主題日第二天，湧入滿場3萬4800人，藍人挺藍人，L.S.S.擔任開球嘉賓以及賽後演出，吸引大批E.L.F.進場，而賽前就喊話就作為「悍將家人」一起加油的利特，也不時被鏡頭捕捉到一起跳應援。

三人賽後一連帶來《Sorry Sorry》、《JOKE》、《Ceremony》、《Rokuko》、《Miracle》歌曲演出，談話橋段更是吸引全場笑聲不斷。利特先是感性喊話，連兩年可以和悍將在一起真的很幸福，神童說每次站上台北大巨蛋演出，都覺得來再多次都不夠；始源則是調皮說：「今天結束之後我們不會見面，開玩笑～」。

L.S.S.去年在9月21日「寵愛天使」主題日賽後開唱，該役悍將2：4輸給台鋼雄鷹隊，始源暖心安慰：「沒事」；今年L.S.S.到場的比賽，悍將再度以0：4輸給樂天桃猿隊，始源說：「今天真的滿可惜，很希望可以贏球，但比賽這件事下次再贏就好了，我們就是一直來，來到贏球為止。」

利特為輸球扛責，覺得是自己的應援舞跳得還不夠賣力，「我覺得是我的錯，接下來會一直為了富邦悍將加油，因為我非常喜歡富邦悍將。」

三人當場幫自己敲通告、接工作，利特說：「我有個夢想，我們明年不能再來嗎？大董，可以再找我們來嗎？」神童也說自己有檔期，「我明年這個時候也沒有工作」，搶著預約明年繼續聲援悍將。

韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.連兩年助陣富邦悍將隊主題日。圖／富邦悍將隊提供
韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.連兩年助陣富邦悍將隊主題日。圖／富邦悍將隊提供

韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.連兩年助陣富邦悍將隊主題日。圖／富邦悍將隊提供
韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.連兩年助陣富邦悍將隊主題日。圖／富邦悍將隊提供

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