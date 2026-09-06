亞青棒球賽／悍將「藍色力量」3新秀有望連線 不把職棒光環當壓力

亞洲青棒錦標賽將於7日開打，中華隊陣中3名中職富邦悍將新秀陳柏凱、帕蘇拉．塔基斯利尼安與全永樂建立好交情，有望先發連線。帕蘇拉不把職棒光環當壓力，盼正常發揮。

亞青中華隊選出正選18人名單後，從赴日移地訓練交流賽開始，就幾乎把先發打序固定下來，陣中3名今年選秀獲得富邦悍將指名的球員，狀元陳柏凱預計打6棒、指定打擊，帕蘇拉．塔基斯利尼安打7棒、守中外野，全永樂打8棒、擔任三壘手，有望先發打序連線。

帕蘇拉．塔基斯利尼安接受中央社記者訪問表示，3人來自不同學校，進到培訓隊後開始越變越熟，又剛好被同一個職棒隊選進，自認是3人中「最活潑開朗」的，笑說其他兩人可能需要「引導、開發一下」。

帕蘇拉．塔基斯利尼安也是去年U18世界盃棒球賽台灣代表隊，曾對上有可能本屆對台灣首戰先發的韓國左投河弦丞（Ha Hyunseung）。帕蘇拉．塔基斯利尼安表示，已經不太記得當初的對戰感覺，但對韓國的印象就是左投很多，使用很多變速球，變化球和直球共軌的效果好。

帕蘇拉．塔基斯利尼安透露，前陣子狀況沒有很好，想太多導致動作跑掉，運科老師幫忙調整，這幾天有越來越順，雖然多了職棒新秀的光環，但不當作是壓力，越想做反而越做不好，正常心順其自然表現。

中華隊昨天上午也有到台北大巨蛋練球，帕蘇拉．塔基斯利尼安表示，第一次踏上巨蛋球場練球，視野差很多，守備方面外野球容易被吃掉，是需要注意的地方。

正式賽將於明天開打，帕蘇拉．塔基斯利尼安透露，在心理課時有先放世界12強賽時觀眾加油的聲音模擬情境，「一聽到聲音就起雞皮疙瘩」，帕蘇拉．塔基斯利尼安也笑說，因為被悍將選進，會特別注意悍將的應援曲，對於主題曲「藍色力量」印象最深，「感覺真的很有力量。」