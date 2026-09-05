日職／兩台將同場出賽無緣對決 陽柏翔2支0、孫易磊中繼0.1局失1分

日職樂天金鷲隊今天在主場迎戰火腿隊，2名台灣選手同場出賽，但沒能上演投打對決。金鷲隊內野手陽柏翔先發上陣，2打數沒安打提前被換下場；火腿隊投手孫易磊則是在8局下登板，中繼0.1局失1分，終場由火腿以5：2勝出。

陽柏翔今天擔任樂天金鷲隊先發二壘手、第9棒，面對火腿隊王牌先發伊藤大海，首打席擊出投手方向滾地球出局，5局下第2打席則是遭到3球三振。

7局下樂天0：5落後，二、三壘有人的打擊機會，陽柏翔被換代打，由渡邊佳明上場，敲出外野飛球出局，樂天接著靠滾地球攻回1分。陽柏翔此戰2打數沒安打，本季6場出賽，合計9打數敲出2支安打，打擊率2成22。

火腿隊今天則是在3局上靠著洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）從早川隆久手中轟出3分全壘打，單局進帳4分，5局上還有郡司裕也敲陽春砲拉開5：0領先。

伊藤大海先發7局用90球，被敲8支安打，失1分。8局下火腿推孫易磊登板，但他先被宗山壘敲安打，接著製造飛球形成1出局，但隨後發生暴投，並在二壘有人時被YG安田敲安打失1分，又對下一棒辰己涼介投出保送，留下1出局一、二壘有人的局面被換下場，接替登板的堀瑞輝成功止血。

孫易磊面對4名打者用17球，僅抓下1個出局數，被敲2支安打，投出1次保送，失1分，最快球速達154公里。