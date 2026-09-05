中職／虧陳克羿「控球再練好一點」 曾總向光總說抱歉

樂天桃猿隊陳克羿今天繳出7局無失分好投，幫助球隊以4：0完封富邦悍將隊，兩顆砸在張育成身上的觸身球，引發板凳清空，猿隊教頭曾豪駒賽後透露，有向悍將教頭後藤光尊表達歉意。

評價陳克羿今天整體表現，曾豪駒指出控球算滿穩定，幫球隊吃下7局，儘管用球數87球看起來有往下投的空間，但因為第七局危機出現，加上他有表示髖關節有點緊繃，因此果斷換投，「現在是連戰狀態，希望可以保有穩定戰力。」

陳克羿生涯最長投球局數就是7局，過去已經7場，還不曾突破這個門檻，今天成為第8場7局投球。陳克羿也提到，今天第七局上場前，看到球數才70幾顆，有想過好像可以幫球隊多貢獻一點，但丟到後面右邊髖關節有感覺比較緊繃。

此役焦點是陳克羿砸在張育成身上的兩顆觸身球，引發兩隊板凳清空，儘管曾豪駒才剛誇完子弟兵控球穩定，還是在這題上吐槽：「可能控球要再練好一點。」

曾豪駒表示，對張育成連投兩次觸身球，對方總教練出來抗議是比賽的一環，自己也對張育成很抱歉，賽後有向後藤表示一下歉意。