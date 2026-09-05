中職／眼睛一閉再睜開已經都是人 陳克羿：嚇死我了

樂天桃猿隊今天以4：0完封富邦悍將隊，陳克羿繳出7局無失分好投，然而焦點都在面對張育成的兩顆觸身球，賽後也屢次提到對賢拜真的很不好意思。回憶板凳清空，陳克羿傳神描述：「當下我也是很不好意思，閉著眼睛，怎麼張開眼睛變那麼多人。」

悍將打線面對陳克羿不乏得點圈機會，但屢次空手而歸，陳克羿最終以87球完成7局投球，被敲4安打、無失分，送出7次三振，取得本季第5勝。

陳克羿此役3顆觸身球，第二局先砸到董子恩，接下來在第三局、第六局面對張育成連兩打席都投出觸身球，當第二顆再砸在張育成背上，悍將教頭後藤光尊手比「2」走上場，示意已經連兩打席砸人，兩軍為此板凳清空，猿隊教練陳彥夆在人群中朝悍將陣營雙手比畫、有些言語交鋒。

陳克羿說這是自己在投球時第一次遇到板凳清空，「嚇死我了！」他再三表示真的不是故意，「第一個打席是壘上有人，對到強打，想往內角塞失控，第二個打席已經想投外角還是失控，真的不好意思。」

他坦言，第二次丟到張育成，馬上就覺得「完蛋了、怎麼又丟到育成賢拜」，當時眼睛一閉，再張開時已經看到兩隊都走出來，隊友要他離遠一點、不要過去，也提醒他不用太在意。

陳克羿坦言，其實板凳清空之後的下一打席碰到董子恩，心裡很怕再出現觸身球，「自己心情是滿不安定，但結果是好的。」董子恩擊出雙殺打，讓危機化解大半。

事實上，這已經是陳克羿第三次面對張育成投出觸身球，每一次都當下就道歉，張育成都回應沒關係，「他每次說沒關係我就更在意，因為已經第三次了，比較不好意思，每次丟都丟到他，對他可能一失投就會被掌握，想要丟內角，可能自己的控制力沒有那麼好，真的不是故意的。」