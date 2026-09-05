快訊

影／希臘航空展傳意外！F-4E幽靈戰機表演墜毀 直擊現場失事瞬間

一家4口砸錢住豪華別墅出意外 夫妻慘死按摩浴缸…警揪原因嘆罕見

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 兩地區降溫、降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／眼睛一閉再睜開已經都是人 陳克羿：嚇死我了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手陳克羿繳出7局無失分好投。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊先發投手陳克羿繳出7局無失分好投。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊今天以4：0完封富邦悍將隊，陳克羿繳出7局無失分好投，然而焦點都在面對張育成的兩顆觸身球，賽後也屢次提到對賢拜真的很不好意思。回憶板凳清空，陳克羿傳神描述：「當下我也是很不好意思，閉著眼睛，怎麼張開眼睛變那麼多人。」

悍將打線面對陳克羿不乏得點圈機會，但屢次空手而歸，陳克羿最終以87球完成7局投球，被敲4安打、無失分，送出7次三振，取得本季第5勝。

陳克羿此役3顆觸身球，第二局先砸到董子恩，接下來在第三局、第六局面對張育成連兩打席都投出觸身球，當第二顆再砸在張育成背上，悍將教頭後藤光尊手比「2」走上場，示意已經連兩打席砸人，兩軍為此板凳清空，猿隊教練陳彥夆在人群中朝悍將陣營雙手比畫、有些言語交鋒。

陳克羿說這是自己在投球時第一次遇到板凳清空，「嚇死我了！」他再三表示真的不是故意，「第一個打席是壘上有人，對到強打，想往內角塞失控，第二個打席已經想投外角還是失控，真的不好意思。」

他坦言，第二次丟到張育成，馬上就覺得「完蛋了、怎麼又丟到育成賢拜」，當時眼睛一閉，再張開時已經看到兩隊都走出來，隊友要他離遠一點、不要過去，也提醒他不用太在意。

陳克羿坦言，其實板凳清空之後的下一打席碰到董子恩，心裡很怕再出現觸身球，「自己心情是滿不安定，但結果是好的。」董子恩擊出雙殺打，讓危機化解大半。

事實上，這已經是陳克羿第三次面對張育成投出觸身球，每一次都當下就道歉，張育成都回應沒關係，「他每次說沒關係我就更在意，因為已經第三次了，比較不好意思，每次丟都丟到他，對他可能一失投就會被掌握，想要丟內角，可能自己的控制力沒有那麼好，真的不是故意的。」

中職 陳克羿

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／張育成連2打席挨砸掀板凳清空 唯一火藥味來自一雙手

中職／全年第二告急 悍將已在下半季墊底連躺10天

中職／賽前剛聊貧打就噴發19安 後藤光尊：選手有看到新聞吧！

中職／悍將狂敲19安破大巨蛋紀錄 13:0大型完封桃猿

相關新聞

中職／當過同學張閔勛懂自己的武器庫 林子偉度過危機感謝「好外甥」

繼美國職棒大聯盟同場投打後，林子偉昨天也在中華職棒完成「二刀流」戰役，能度過得點圈危機，林子偉感謝孔念恩打了個捧場的高飛球，「念恩也是算是不錯的好姪兒（外甥）。」

中職／成晉請纓登板被說「先不用」 曾總先選大聯盟投過的

樂天桃猿隊昨天在崩盤的比賽推出野手登板，除了第八局上場的林子偉外，總教練曾豪駒透露，馬傑森、成晉也是人選，最終交給林子偉，「因為他在大聯盟投過。」

中職／光總校草選魔力藍 無意自己參選「沒辦法穿制服了」

富邦悍將隊年度重磅「悍將中學」主題日明天將誕生本屆校草，總教練後藤光尊也收到來自廖任磊的競選小物面紙，但自己的一票投給魔力藍，「我個人覺得他滿帥的。」

日職／徐若熙術後首次Live BP 沒有任何不適「感覺很好」

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙歸隊進度持續有進展，今天在二軍進行術後首次Live BP（實戰投打練習），面對7名打者用22球，沒有被擊出安打，他指出，目前沒有任何不適，「現在感覺很好。」

日職／兩支深遠飛球被周東佑京精彩接殺 林安可4支0、西武遭軟銀完封

西武獅隊與軟銀隊3連戰第2場比賽，台灣外野手林安可今天重新被排進先發打序，擔任第5棒、左外野手，兩度擊出中外野深遠飛球，都被中外野手周東佑京的精彩守備沒收，單場4支0，終場西武也以0：2遭完封、吞3連敗。

中職／三局上先馳得點 樂天桃園4：0富邦悍將

中職例行賽今天由富邦悍將於台北大巨蛋主場對上樂天桃猿，三局上樂天桃猿馬傑森、陳晨威打出安打上壘，隨後林立擊出一發中外野高飛球，助馬傑森回本壘得分，率先拿下一分，隨後林泓育、梁家榮再貢獻二分、一分打點，助樂天桃猿比數4：0領先，最終富邦悍將並未逆轉戰局，由樂天桃猿拿下勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。