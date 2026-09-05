快訊

影／希臘航空展傳意外！F-4E幽靈戰機表演墜毀 直擊現場失事瞬間

一家4口砸錢住豪華別墅出意外 夫妻慘死按摩浴缸…警揪原因嘆罕見

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 兩地區降溫、降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／勝騎士6局無失分+打線擊退鋼龍 兄弟8：0本季第3度完封龍隊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟勝騎士先發6局無失分，拿下勝投和單場MVP。圖／中信兄弟提供
中信兄弟勝騎士先發6局無失分，拿下勝投和單場MVP。圖／中信兄弟提供

下半季龍頭之戰戰況膠著，中信兄弟隊今天今天在台中洲際棒球場對上味全龍隊，勝騎士主投6局無失分帶頭，打線則是單場揮出13支安打，終場以8：0大勝收場，本季第3度完封龍隊。

兄弟打線首局就有攻勢，張仁瑋內野安打、曾頌恩二壘打，接著陳俊秀敲出右外野安打，先替球隊打下2：0領先。

3局下曾頌恩獲保送上壘後，陳俊秀補上安打，王威晨擊出左外野安打，左外野手王順和回傳球本壘失誤，兄弟多添1分，捕手蔣少宏也因和跑者曾頌恩碰撞，球被撞掉，讓跑者攻佔二、三壘，黃韋盛在2出局後敲安打追加第4分。蔣少宏因本壘攻防傷及左手腕，蹲完該局就退場休息。

龍隊在4局下換上第二任捕手林辰勳，先發投手鋼龍接連投出2次四壞球保送，接著還連續發生2次暴投送分，兄弟將比數拉開為5分差。6局下兄弟還有攻勢，2出局攻佔二、三壘，張仁瑋揮出安打送回2分，再把比數拉開為7：0。

龍隊屋漏偏逢連夜雨，8局下第二任捕手林辰勳又因蹲捕時被擦棒球直擊腹部，迫使龍隊再換上李展毅上場蹲捕，他在青棒時期雖為捕手，但進入職棒後都是擔任一壘手，今天則是一軍生涯首次以捕手身份出賽。

勝騎士主投6局用90球，被擊出5支安打，送出9次三振，沒有失分，與本季初登板的鄭凱文中繼1局，魏碩成、余謙各投1局，4任投手聯手完封龍隊。勝騎士拿下本季9勝，並獲選單場MVP。

龍隊本季第6度遭完封，其中有3場是被兄弟封鎖，今天打線全場僅敲6安，沒能換回分數。先發投手鋼龍主投5局用102球，被敲出7支安打，有3次四壞球保送，本季首度單場0K，失5分（3分自責分），中斷連5場優質先發，吞本季第9敗。

中信兄弟黃韋盛單場雙安還有精彩守備表現。圖／中信兄弟提供
中信兄弟黃韋盛單場雙安還有精彩守備表現。圖／中信兄弟提供

中職 兄弟 味全龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／激戰超過3.5小時！ 龍隊劉基鴻超前轟逆轉兄弟

中職／黃暐傑先發5.1局失3分無緣首勝 李勛傑10局再見安屠龍

中職／「愛布雷克打線」狂攻11分 獅隊主場完封雄鷹

中職／林詔恩再繳6局無失分好投 獅隊6：1擊敗悍將

相關新聞

中職／當過同學張閔勛懂自己的武器庫 林子偉度過危機感謝「好外甥」

繼美國職棒大聯盟同場投打後，林子偉昨天也在中華職棒完成「二刀流」戰役，能度過得點圈危機，林子偉感謝孔念恩打了個捧場的高飛球，「念恩也是算是不錯的好姪兒（外甥）。」

中職／成晉請纓登板被說「先不用」 曾總先選大聯盟投過的

樂天桃猿隊昨天在崩盤的比賽推出野手登板，除了第八局上場的林子偉外，總教練曾豪駒透露，馬傑森、成晉也是人選，最終交給林子偉，「因為他在大聯盟投過。」

中職／光總校草選魔力藍 無意自己參選「沒辦法穿制服了」

富邦悍將隊年度重磅「悍將中學」主題日明天將誕生本屆校草，總教練後藤光尊也收到來自廖任磊的競選小物面紙，但自己的一票投給魔力藍，「我個人覺得他滿帥的。」

日職／徐若熙術後首次Live BP 沒有任何不適「感覺很好」

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙歸隊進度持續有進展，今天在二軍進行術後首次Live BP（實戰投打練習），面對7名打者用22球，沒有被擊出安打，他指出，目前沒有任何不適，「現在感覺很好。」

日職／兩支深遠飛球被周東佑京精彩接殺 林安可4支0、西武遭軟銀完封

西武獅隊與軟銀隊3連戰第2場比賽，台灣外野手林安可今天重新被排進先發打序，擔任第5棒、左外野手，兩度擊出中外野深遠飛球，都被中外野手周東佑京的精彩守備沒收，單場4支0，終場西武也以0：2遭完封、吞3連敗。

中職／三局上先馳得點 樂天桃園4：0富邦悍將

中職例行賽今天由富邦悍將於台北大巨蛋主場對上樂天桃猿，三局上樂天桃猿馬傑森、陳晨威打出安打上壘，隨後林立擊出一發中外野高飛球，助馬傑森回本壘得分，率先拿下一分，隨後林泓育、梁家榮再貢獻二分、一分打點，助樂天桃猿比數4：0領先，最終富邦悍將並未逆轉戰局，由樂天桃猿拿下勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。