中職／勝騎士6局無失分+打線擊退鋼龍 兄弟8：0本季第3度完封龍隊

下半季龍頭之戰戰況膠著，中信兄弟隊今天今天在台中洲際棒球場對上味全龍隊，勝騎士主投6局無失分帶頭，打線則是單場揮出13支安打，終場以8：0大勝收場，本季第3度完封龍隊。

兄弟打線首局就有攻勢，張仁瑋內野安打、曾頌恩二壘打，接著陳俊秀敲出右外野安打，先替球隊打下2：0領先。

3局下曾頌恩獲保送上壘後，陳俊秀補上安打，王威晨擊出左外野安打，左外野手王順和回傳球本壘失誤，兄弟多添1分，捕手蔣少宏也因和跑者曾頌恩碰撞，球被撞掉，讓跑者攻佔二、三壘，黃韋盛在2出局後敲安打追加第4分。蔣少宏因本壘攻防傷及左手腕，蹲完該局就退場休息。

龍隊在4局下換上第二任捕手林辰勳，先發投手鋼龍接連投出2次四壞球保送，接著還連續發生2次暴投送分，兄弟將比數拉開為5分差。6局下兄弟還有攻勢，2出局攻佔二、三壘，張仁瑋揮出安打送回2分，再把比數拉開為7：0。

龍隊屋漏偏逢連夜雨，8局下第二任捕手林辰勳又因蹲捕時被擦棒球直擊腹部，迫使龍隊再換上李展毅上場蹲捕，他在青棒時期雖為捕手，但進入職棒後都是擔任一壘手，今天則是一軍生涯首次以捕手身份出賽。

勝騎士主投6局用90球，被擊出5支安打，送出9次三振，沒有失分，與本季初登板的鄭凱文中繼1局，魏碩成、余謙各投1局，4任投手聯手完封龍隊。勝騎士拿下本季9勝，並獲選單場MVP。

龍隊本季第6度遭完封，其中有3場是被兄弟封鎖，今天打線全場僅敲6安，沒能換回分數。先發投手鋼龍主投5局用102球，被敲出7支安打，有3次四壞球保送，本季首度單場0K，失5分（3分自責分），中斷連5場優質先發，吞本季第9敗。