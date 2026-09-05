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中職／全年第二告急…悍將已在下半季墊底連躺10天

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊洋投悍里歐先發6局失4分吞敗。記者曾原信／攝影
富邦悍將隊洋投悍里歐先發6局失4分吞敗。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊下半季打得辛苦，今天再以0：4不敵樂天桃猿隊，加上統一獅隊豪取3連勝，悍將目前在全年戰績領先獅隊只剩0.5場勝差，季後賽席次保衛戰告急。

悍將洋投悍里歐先發6局被敲7安打、失4分，失血集中在第三局，馬傑森、陳晨威、林立連3棒敲安先攻下1分，一出局後林泓育的安打挹注2分打點，梁家榮二壘打再補刀，單局被敲5安打，加上2顆暴投，一口氣丟掉4分。

悍將打線面對猿隊先發投手陳克羿，不乏得點圈機會，但屢次空手而歸，陳克羿最終以87球完成7局投球，被敲4安打、無失分，送出7次三振，取得本季第5勝。

陳克羿此役3顆觸身球，第二局先砸到董子恩，第三局、第六局面對張育成連兩打席都投出觸身球，當第二顆再砸在張育成背上，兩軍為此板凳清空，成為此役意外插曲。

悍將上半季豪奪34勝、排名第二，在季後賽門票之爭卡位優勢位置，但下半季戰情直直落，至今天輸球後，戰績16勝21敗，已連續10天排名墊底，全年戰績第二也岌岌可危，獅隊已經追到只剩0.5場落後。

樂天桃猿隊第三局5支安打串回4分，包括林立、陳晨威都有安打貢獻。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊第三局5支安打串回4分，包括林立、陳晨威都有安打貢獻。記者曾原信／攝影

中職 陳克羿 林泓育

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