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中職／L.S.S.連兩年來開球 始源撩悍將球迷「因為富邦睡不著」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
SUPER JUNIOR–L.S.S.為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
SUPER JUNIOR–L.S.S.為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

繼去年9月21日「寵愛天使」主題日後，韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」再次為富邦悍將隊擔任嘉賓，這回助陣「悍將中學」主題日，兩天前就在IG上打卡台北大巨蛋的始源，展現練投成果，更嘴甜撩邦迷：「有一陣子我怎樣都睡不著，因為富邦。」

「我回來了！」隊長利特第一句話就表達感謝，繼去年後，再次接到富邦悍將的邀請，「今天會身為悍將家人一分子，把自己當成是啦啦隊，抱著這樣的想法為大家加油。」更預告已學了三振舞，準備為悍將投手應援。

L.S.S.去年由利特負責開球，原先設計了搞笑橋段，擔任主審的神童要故意把壞球判成好球，製造吵架畫面，結果利特投得超好，讓劇本派不上用場，球迷焦點全是誇讚利特，也讓3人決定今年不開玩笑。

神童說：「去年利特投得很好，聽說他收穫很多男粉絲，所以我感受到開球重點還是要投得好，不是要開玩笑，所以今天會認真開球。」

今年由始源負責開球，他全中文受訪，先是謙稱「沒有信心，但是我一定會努力的。」近期把「有一陣子睡不著，因為想你們」掛在嘴邊撩E.L.F.的他，這回用同一句話撩悍將球迷，「有一陣子我怎樣都睡不著，因為富邦。」

SUPER JUNIOR–L.S.S.為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
SUPER JUNIOR–L.S.S.為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

SUPER JUNIOR–L.S.S.為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
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SUPER JUNIOR–L.S.S.為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
SUPER JUNIOR–L.S.S.為富邦悍將隊擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

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