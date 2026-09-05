中職／林培緯3安1打點奪MVP 獅隊擊敗雄鷹3連勝

中職統一7-ELEVEn獅隊今天靠著洋投喬登6局無失分優質先發，林培緯3安1打點，終場以3比0擊敗台鋼雄鷹，獅隊近期3連勝。

獅隊今天繼續在台南亞太成棒主球場迎戰雄鷹隊，派出洋投喬登（Jordan Balazovic）先發，開賽稍微有狀況，1局上被王博玄、魔鷹（Steven Moya）都敲出安打，但穩守不失分，2、3局各被敲出1支安打，但沒讓對手延續攻勢。

4局上有危機，喬登先四壞保送吳念庭，1人出局後被陳文杰敲出安打，2人出局後再四壞保送紀慶然，滿壘危機讓王博玄敲出內野滾地球出局、穩守不失分。

兩隊前3局沒有拿下分數，4局下獅隊林子豪選到四壞保送，2人出局後林培緯二壘打幫助球隊先馳得點，5局下陳重羽、林泓弦接連安打，張皓崴高飛犧牲打，送回球隊第2分。

獅隊8局下再起攻勢，陳傑憲敲出二壘打，2人出局後潘傑楷補上安打，替球隊多添1分保險分；獅隊林培緯今天單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，獲選單場MVP。

獅隊先發投手喬登總計用92球投6局，被敲出6支安打，投出3次三振，無失分，優質先發拿下個人本季第7勝。