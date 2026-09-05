中職／獅隊3：0打下3連勝 雄鷹連3場遭完封、連29局得分掛0隊史最慘

統一獅隊今天在台南亞太棒球場迎戰台鋼雄鷹，喬登6局無失分帶頭，加上打線9支安打有效串連，終場以3：0完封雄鷹，打下3連勝；雄鷹則是全場敲6安沒能換回分數，連3戰遭完封平聯盟紀錄，連續29局沒得分則寫下隊史最慘紀錄。

雄鷹近期連3戰得分掛0、吞下3連敗，而自8月29日對上味全龍在7局上打下2分後，至今連續29局沒有攻下分數，不僅寫下隊史最長局數沒得分紀錄，也追上中信兄弟在今年5月寫下的慘況，並列中職史上6長得分荒。

雄鷹今天推出洋投坎南先發，獅隊在4局下先有攻勢，林子豪選到保送上壘，林培緯在2出局後揮出二壘打先馳得點。5局下陳重羽、林泓弦連續安打，張皓崴在一、三壘有人時敲出高飛犧牲打，替獅隊拉開打下第2分。

8局下雄鷹推出牛棚投手許峻暘登板，獅隊陳傑憲率先敲出二壘打，2出局後潘傑楷揮出安打替獅隊多添保險分，將比數改寫為3：0。最終林培緯以3安猛打賞表現拿下單場MVP。

雄鷹今天在首局就攻佔一、三壘，但無功而返，4局下更是錯過滿壘的大好機會，依舊一分未得，之後連續12名打者出局，直到9局上吳念庭從獅隊終結者鍾允華手中選到保送上壘，最終仍跑不回分數。

獅隊先發投手喬登今天主投6局用92球，被擊出6支安打，有2次保送，送出3次三振，沒有失分，拿下本季第7勝。之後獅隊3名牛棚投手辛俊昇、高塩將樹、鍾允華依序登板都沒被敲安打，合力完封對手。

雄鷹洋投坎南則是先發7局用94球，被敲出7支安打，有1次保送，送出2次三振，失2分，中斷對戰獅隊跨季連續17.1局無失分，雖是優質先發表現，但等不到隊友的火力支援，苦吞本季第6敗。