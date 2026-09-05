快訊

辯稱是測藥效！淡水某藥局老闆對工讀女大生下藥 殘劑驗出毒品反應

王惠美花籃祝競總成立！這4字祝詞引地方臆測 魏平政這麼看

外套拿出來！周三今年首波東北季風南下 兩地區降溫、降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊3：0打下3連勝 雄鷹連3場遭完封、連29局得分掛0隊史最慘

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
統一獅林培緯3安猛打賞還敲回勝利打點。圖／統一獅提供
統一獅林培緯3安猛打賞還敲回勝利打點。圖／統一獅提供

統一獅隊今天在台南亞太棒球場迎戰台鋼雄鷹，喬登6局無失分帶頭，加上打線9支安打有效串連，終場以3：0完封雄鷹，打下3連勝；雄鷹則是全場敲6安沒能換回分數，連3戰遭完封平聯盟紀錄，連續29局沒得分則寫下隊史最慘紀錄。

雄鷹近期連3戰得分掛0、吞下3連敗，而自8月29日對上味全龍在7局上打下2分後，至今連續29局沒有攻下分數，不僅寫下隊史最長局數沒得分紀錄，也追上中信兄弟在今年5月寫下的慘況，並列中職史上6長得分荒。

雄鷹今天推出洋投坎南先發，獅隊在4局下先有攻勢，林子豪選到保送上壘，林培緯在2出局後揮出二壘打先馳得點。5局下陳重羽、林泓弦連續安打，張皓崴在一、三壘有人時敲出高飛犧牲打，替獅隊拉開打下第2分。

8局下雄鷹推出牛棚投手許峻暘登板，獅隊陳傑憲率先敲出二壘打，2出局後潘傑楷揮出安打替獅隊多添保險分，將比數改寫為3：0。最終林培緯以3安猛打賞表現拿下單場MVP。

雄鷹今天在首局就攻佔一、三壘，但無功而返，4局下更是錯過滿壘的大好機會，依舊一分未得，之後連續12名打者出局，直到9局上吳念庭從獅隊終結者鍾允華手中選到保送上壘，最終仍跑不回分數。

獅隊先發投手喬登今天主投6局用92球，被擊出6支安打，有2次保送，送出3次三振，沒有失分，拿下本季第7勝。之後獅隊3名牛棚投手辛俊昇、高塩將樹、鍾允華依序登板都沒被敲安打，合力完封對手。

雄鷹洋投坎南則是先發7局用94球，被敲出7支安打，有1次保送，送出2次三振，失2分，中斷對戰獅隊跨季連續17.1局無失分，雖是優質先發表現，但等不到隊友的火力支援，苦吞本季第6敗。

統一獅洋投喬登，先發6局無失分。圖／統一獅提供
統一獅洋投喬登，先發6局無失分。圖／統一獅提供

中職 統一獅 台鋼雄鷹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／「愛布雷克打線」狂攻11分 獅隊主場完封雄鷹

中職／林詔恩再繳6局無失分好投 獅隊6：1擊敗悍將

中職／黃暐傑先發5.1局失3分無緣首勝 李勛傑10局再見安屠龍

MLB／史奈爾6局無失分+塔克開轟 道奇少了大谷僅5安打下二連勝

相關新聞

中職／當過同學張閔勛懂自己的武器庫 林子偉度過危機感謝「好外甥」

繼美國職棒大聯盟同場投打後，林子偉昨天也在中華職棒完成「二刀流」戰役，能度過得點圈危機，林子偉感謝孔念恩打了個捧場的高飛球，「念恩也是算是不錯的好姪兒（外甥）。」

中職／成晉請纓登板被說「先不用」 曾總先選大聯盟投過的

樂天桃猿隊昨天在崩盤的比賽推出野手登板，除了第八局上場的林子偉外，總教練曾豪駒透露，馬傑森、成晉也是人選，最終交給林子偉，「因為他在大聯盟投過。」

中職／光總校草選魔力藍 無意自己參選「沒辦法穿制服了」

富邦悍將隊年度重磅「悍將中學」主題日明天將誕生本屆校草，總教練後藤光尊也收到來自廖任磊的競選小物面紙，但自己的一票投給魔力藍，「我個人覺得他滿帥的。」

日職／徐若熙術後首次Live BP 沒有任何不適「感覺很好」

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙歸隊進度持續有進展，今天在二軍進行術後首次Live BP（實戰投打練習），面對7名打者用22球，沒有被擊出安打，他指出，目前沒有任何不適，「現在感覺很好。」

日職／兩支深遠飛球被周東佑京精彩接殺 林安可4支0、西武遭軟銀完封

西武獅隊與軟銀隊3連戰第2場比賽，台灣外野手林安可今天重新被排進先發打序，擔任第5棒、左外野手，兩度擊出中外野深遠飛球，都被中外野手周東佑京的精彩守備沒收，單場4支0，終場西武也以0：2遭完封、吞3連敗。

中職／全年第二告急…悍將已在下半季墊底連躺10天

富邦悍將隊下半季打得辛苦，今天再以0：4不敵樂天桃猿隊，加上統一獅隊豪取3連勝，悍將目前在全年戰績領先獅隊只剩0.5場勝差，季後賽席次保衛戰告急。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。