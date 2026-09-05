中職／林澤彬看進步獎推薦李東洺 拚打擊王要先身體健康

富邦悍將隊野手林澤彬去年就是中職進步獎人選之一，今年打出好表現讓他又進入球迷討論名單，甚至有望一拚打擊王，林澤彬說，自己只想保持身體健康，「進步獎留給李東洺。」

林澤彬昨天單場4安打，將打擊率拉抬到3成38，但競爭打擊王需符合規定打席數，至今天賽前為止，林澤彬還缺97個打席，代表悍將剩餘24場賽事中，他若全勤出賽且打滿4打席，還會缺1打席。

面對高難度挑戰，林澤彬不去多想，「重點還是要保持身體健康，不然有再多目標，沒有身體健康都沒用。」

球迷在討論林澤彬競爭進步獎的可能性，不過他自認跟去年相比，進步幅度不算大，隊友李東洺機會更高，「野手打擊可能起起伏伏，但他已經10勝擺在那邊了。」另外也推薦今年敲出6轟的王苡丞，「他跟我去年很像，也是前一年打得爛爛的，進步幅度比較大。」

林澤彬也是今年二壘手最佳九人獎的熱門人選，他表示，今年教練給的打擊策略剛好都有符合比賽狀況，「蠻謝謝教練跟情蒐給的資料。」另外也跟棒次多半排在張育成、范國宸前面有關，「投手都蠻積極進攻我的好球帶。」