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中職／成晉請纓登板被說「先不用」 曾總先選大聯盟投過的

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒、內野手林子偉。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊總教練曾豪駒、內野手林子偉。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊昨天在崩盤的比賽推出野手登板，除了第八局上場的林子偉外，總教練曾豪駒透露，馬傑森、成晉也是人選，最終交給林子偉，「因為他在大聯盟投過。」

曾豪駒表示，推出野手登板，單純是考量球隊這幾天處於連續出賽狀態，昨天先發投手吃局數較少，不希望牛棚負擔太大，所以在第七局就有通知林子偉可能要準備，「他上場也成為全場唯一沒有失分的投手。」

對於林子偉表現，曾豪駒說控球還不錯、能投得進去，但今天可能會比較辛苦，「沒有常當投手，難免投完之後隔天身體負荷會大一點。」

被問到為何選擇林子偉，曾豪駒開玩笑回應：「因為他在大聯盟有投過」；他揭曉馬傑森也有準備，成晉更是主動說可以投，「我說先不用，我們先選他。」

林子偉旅美生涯曾在2020年9月24日（美國時間）登板投球，當時紅襪在1：10落後金鶯隊的情況下，九局上推出林子偉，投1局被敲4安打、失3分，投出的第一球就被金鶯海斯（Austin Hays）敲成陽春砲，如今在中職場上也解鎖同場「二刀流」。

成晉 大聯盟 中職

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