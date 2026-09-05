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中職／張閔勛還有他的武器庫 林子偉度過危機感謝「好外甥」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊林子偉第八局登板投1局無失分。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林子偉第八局登板投1局無失分。圖／樂天桃猿隊提供

繼美國職棒大聯盟同場投打後，林子偉昨天也在中華職棒完成「二刀流」戰役，能度過得點圈危機，林子偉感謝孔念恩打了個捧場的高飛球，「念恩也是算是不錯的好姪兒（外甥）。」

悍將打完7局已取得13分領先，猿隊野手登板專業戶余德龍已在8月30日降下二軍，八局上站上投手丘人的，是過去也曾在大聯盟登板過的林子偉。

林子偉投1局共用18球，最快球速135公里、最慢81公里，速差54公里，他面對5人次，兩出局後被申皓瑋擊出內野安打，再對葉子霆投出85公里觸身球打在他的背上，得點圈危機面對外甥孔念恩，以中外野飛球取得出局數。

林子偉九局上的打席再敲單場第3支安打，現場播報介紹「投手林子偉擊出本場比賽第3支安打」，讓大巨蛋現場響起掌聲。

林子偉坦言，接到登板通知，心情也沒有所謂開心或不開心，因為球隊處於大幅落後的狀態，自己只是想著希望不要再用到投手，「後面還有連續5、6場比賽，總教練問我，當然是願意，因為不希望再用到投手，賴威誠也撐到最後了。」

他說唯一想法只有丟好球，但有跟捕手張閔勛說想玩一下PitchCom，「我說我想玩一下，要像投手。」昔日同學張閔勛很清楚他的武器庫，認真配了滑球、變速球，林子偉沒有嚇到，他笑說：「其實我也滿想看有沒有什麼變化，只是丟好玩的。」比較遺憾的是對葉子霆投出觸身球，「只是想要丟好球，想說用放的給他打，失分就失分，野手上來丟就是這樣。」

至於面對外甥孔念恩的打席，林子偉說也不是說想壓制，只是單純不想失分，「念恩也是算是不錯的好姪兒，打一個高飛球給我，讓我安全下庄，我有給他直球，是他自己沒有打好。」

張閔勛 林子偉 中職

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