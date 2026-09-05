中職／1球打出壘審矛盾4手勢 曾豪駒：我也看不懂

樂天桃猿隊昨天以0：13遭富邦悍將隊完封，二局上因為裁判失誤打出讓兩隊教頭都上場了解狀況的play，猿隊教頭曾豪駒今天受訪也坦言，看不懂裁判的手勢是要比什麼。

林子偉第二局掃向右外野線邊，右外野手童堉誠滑接，先在界內收進手套，翻滾一圈後球在界外掉了出來，問題在於一壘審陳乃瑞連比了4個相互矛盾的手勢，最先判決界內，再雙手平舉比出「safe」判決未完成接殺，再雙手向上揮動為界外手勢，再比出球落地，童堉誠見狀並未繼續後續守備動作，林子偉則是順勢跑完4個壘包。

猿隊提出挑戰，經過重播輔助判決更正這球界內，給予林子偉二壘打。根據外野線邊界內外球的更判規定，當界外更判界內，「排除裁判員誤判導致攻守雙方失序不利因素公平適當處理，給壘則依未誤判狀況下，擊跑員及跑壘員可能到達之壘給壘。」

對於自己當時上場的原因，曾豪駒指出，當然是要多爭取一個壘包，「就我們來判斷，那是完全性的二壘安打，判斷之後是否再進一個壘。」

他也提到，先不論裁判的誤判、手勢的誤導，球員自身也有該檢討的地方，「擊球員擊球完必須把該做的事情做完，必須要認真跑壘，跑完壘再來讓裁判判定是到哪個壘包，昨天子偉過一壘看到裁判手勢有放慢。」

曾豪駒說：「球員還是不要把自己當裁判，該做的事情要先做完，就像守備方童堉誠就算漏接，也應該做完後面play。」媒體進一步提到，昨天的狀況並非選手自己當裁判，而是看到裁判手勢後的反應，曾豪駒認為，重點在於選手還是該盡力做完該做的play，再來看裁判最後怎麼判，「我們常常有不好的習慣，都是預判了結果後去做反應。」

裁判混亂的手勢引起熱議，曾豪駒也坦言自己看不懂，「裁判出了狀況，裁判也要加油，大家盡量把瑕疵減少，比賽精彩度才會提升。」