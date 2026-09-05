日職／兩支深遠飛球被周東佑京精彩接殺 林安可4支0、西武遭軟銀完封

西武獅隊與軟銀隊3連戰第2場比賽，台灣外野手林安可今天重新被排進先發打序，擔任第5棒、左外野手，兩度擊出中外野深遠飛球，都被中外野手周東佑京的精彩守備沒收，單場4支0，終場西武也以0：2遭完封、吞3連敗。

林安可昨天在對上軟銀系列賽首戰沒先發，9局上被換上場代打，擊出中外野方向的飛球出局，1打席沒表現，今天重新回到先發陣容中。

此戰面對軟銀先發投手大津亮介，林安可首打席擊出二壘滾地球出局，4局上第二打席在二壘有人時上場，滿球數時看著124公里的滑球進壘，沒有揮棒遭到三振。

6局上林安可在一壘有人時，敲出中外野方向的深遠飛球，但中外野手周東佑京往後跑動後，貼在全壘牆前跳起將球接殺，用精彩守備沒收這支可能形成的長打，投手大津亮介也蹲在投手丘看似鬆了一口氣。

西武打線今天受限於大津亮介的封鎖，前7局打完僅4支安打，沒有攻下分數。9局上西武仍以0：2落後，林安可對決軟銀終結者杉山一樹，再把球敲向中右外野深遠處，但再次被周東佑京在全壘打牆前跳起來將球接殺。

林安可此戰4打數沒表現，連3場比賽沒安打，打擊率下滑至2成29。西武打線全場僅敲4支安打，洋砲尼文（Tyler Nevin）單場4支2，瀧澤夏央、源田壯亮各敲1安。先發左投隅田知一郎先發7局失2分吞下敗投。

軟銀打線則是首局連敲2安後，靠栗原陵矢高飛犧牲打敲回第1分，而栗原陵矢在6局下再揮出二壘打送回第2分，包辦全場2分打點。先發投手大津亮介主投7局被敲4安，送出6次三振，沒有失分，拿下勝投。