中職／光總校草選魔力藍 無意自己參選「沒辦法穿制服了」

富邦悍將隊年度重磅「悍將中學」主題日明天將誕生本屆校草，總教練後藤光尊也收到來自廖任磊的競選小物面紙，但自己的一票投給魔力藍，「我個人覺得他滿帥的。」

「悍將中學」主題日每年例行舉辦校草選拔，今年參賽悍將包括「大哥學長代表」廖任磊、「魅力男神代表」魔力藍、「酷帥霸氣代表 」戴培峰、「陽光學弟代表」王念好、「潮流歐爸代表」 李東洺，將在明天賽前公布票選結果。

廖任磊昨天拿到球迷為他製作的競選小物，面紙包裝上印著「這包面紙會用完，對三石的支持不會」、「石在有廖、值得信任」、「藍色巨投」、「石力派」等字樣，廖任磊賽前分送給隊友，後藤也拿到一包。

後藤笑說：「雖然不需要，但還是有拿。」被問到校草會支持誰，後藤直言連誰有選都不知道。公關當場打開名單給他看，後藤選了魔力藍，「我個人覺得魔力藍滿帥的，想看他穿制服。」

光總在球迷之間也有不俗人氣，被問到明年是否有意參選，他當場被嚇到，「我嗎？我現在沒辦法穿制服了。」還連忙提醒公關「蘇蘇（富邦悍將球團公關），我不要喔！」