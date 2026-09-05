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日職／徐若熙術後首次Live BP 沒有任何不適「感覺很好」

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
徐若熙術後首次進行Live BP，面對7名打者投了22球。聯合報系資料照
徐若熙術後首次進行Live BP，面對7名打者投了22球。聯合報系資料照

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙歸隊進度持續有進展，今天在二軍進行術後首次Live BP（實戰投打練習），面對7名打者用22球，沒有被擊出安打，他指出，目前沒有任何不適，「現在感覺很好。」

徐若熙在今年7月15日進行椎間盤手術，當時評估需要2至3個月才能恢復比賽，然而術後他的恢復和復健狀況良好，8月25日進行首次牛棚練投，今天則進入Live BP的階段，投22球沒有被敲安打。

根據日本媒體報導，徐若熙今天表示：「我一直希望能夠透過和打者對決，找回比賽的感覺，現在的感覺很好。」

至於何時能恢復比賽？預計還需要進行2至3次接近實戰的練習，才能有近一步評估。徐若熙表示：「目前還是在進行復健組的訓練課表，還有很多地方還沒完成，也還有需要解決的課題，所以想要一步一步慢慢提升。」

徐若熙前一次登板已經是6月14日在二軍對上阪神隊之戰，至今已超過兩個半月沒有實戰，被問到再次站上投手丘的心情時，日媒形容，「徐若熙瞇起眼睛說，『真的非常期待。』」

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