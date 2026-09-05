中職／34800人挺「悍將中學」 大巨蛋本季第47場跨過100萬進場

富邦悍將隊年度重磅「悍將中學」主題日今天進入第二天，上午即宣布開放區域座位全數完售，此役票房3萬4800人，本季台北大巨蛋場次至此累積破百萬人進場，目前達到102萬5999人。

悍將本周在大巨蛋進行主場5連戰，周末「悍將中學」登場，昨天首戰1萬7682人進場，而預售數字最好的第二戰，今天賽後將由韓流傳奇男團SUPER JUNIOR-L.S.S. 與夏日女王孝琳開唱，早早在上午就宣布完售，由於未開放外野二層看台，今日觀眾人數3萬4800人。

大巨蛋今年共安排58場例行賽，本季前46場合計99萬1199人進場，在第47戰跨過100萬大關。此外，這是本季第9場單場破3萬人賽事，悍將、味全龍、樂天桃猿隊各3場，其餘3隊都掛蛋。

大巨蛋在2024年加入中職賽程版圖，首年38場例行賽，票房共計78萬6189人，2025年66場例行賽，共計132萬8772人。

台北大巨蛋本季各隊累積票房

味全龍 14場 28萬9560人

富邦悍將 9場 21萬3369人

樂天桃猿 8場 19萬8636人

中信兄弟 7場 14萬2580人

統一獅 6場 12萬5062人

台鋼雄鷹 3場 5萬6792人

統計至2026/9/5