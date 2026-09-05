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中職／Spotlight照不到的牛棚 賴鴻誠600場出賽M1差點集滿野手3「代」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊賴鴻誠。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊賴鴻誠。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊資深投手賴鴻誠逼近生涯600場出賽，長期在貢獻度最不容易被看見的牛棚耕耘，體悟「SPOTLIGHT不一定會打在我身上」，盼投手價值能更被看見；生涯累積597場投手、2場野手出賽的他，其實今年差點連代守都解鎖。

若看投球出賽，賴鴻誠為597場登板，但他曾在2012年6月3日代打，10局下滿壘、兩出局面對曾兆豪，擊出二壘方向滾地球出局，2013年7月5日再擔任代跑，已經累積599場出賽。

其實，賴鴻誠今年還差點就要代守，4月18日的比賽，悍將一軍陣容只有3位正港外野手，而中外野手周佳樂兩局打完就因身體不適退場，當時換上工具人劉俊豪接手外野，該役已經通知賴鴻誠待命外野。

去年總教練後藤光尊還在二軍時，看賴鴻誠賽前到外野接打擊練習，感覺他好像可以，就曾問過他是否守過外野，之前二軍人手不夠時，也有想過派他上去，因此那場比賽劉俊豪上去後，教練就有通知他先不用管投球、專心準備外野，「完全只拿外野手套、準備外野，六局過後才說可能用到投手，所以才去牛棚熱身。」至於外野要準備什麼，他給出解答：「留在這邊（板凳區），讓教練比較好call。」

相比野手出賽紀錄，投手的出賽紀錄較不容易被看見，賴鴻誠也坦言，野手動輒千場出賽，投手累積的數字看起來都很小，但希望投手紀錄可以更被注意，「像本土50勝，我覺得就該有一個表揚。」

賴鴻誠也提到，現在有不少年輕選手，都是一進來就純中繼，以後若球季加場，500場、600場可能都不算是紀錄；進一步被問到是否看好未來誕生千場出賽投手，賴鴻誠點出難處，「投手千場難度不在球季場次，而是要怎麼連續穩定出賽，一年50場、10年也才500場，你的手能不能負荷，不知道。」

牛棚 賴鴻誠 中職

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