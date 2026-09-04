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中職／劉基鴻逆轉2分砲建功 龍隊終止對兄弟3連敗

中央社／ 台北4日電

中華職棒味全龍隊今天敲出2轟，其中劉基鴻在7局上的2分砲逆轉比數，最終以6比5擊敗中信兄弟隊，龍隊終止對戰兄弟3連敗。

龍隊1局上先靠郭天信敲出安打，隨後兄弟先發投手菲力士（Felix Pena）處理內野滾地球時發生暴傳，讓郭天信跑回第1分，2局上則是朱育賢陽春砲攻下第2分。

然而兄弟在2局下就攻下2分扳平，5局下換龍隊三壘手劉基鴻發生失誤，兄弟把握機會單局敲出3支安打、攻下3分，取得5比2領先。

7局上菲力士退場後，面對兄弟第2任投手蔡齊哲，龍隊在1出局後攻佔二、三壘，李凱威適時安打攻下2分，兄弟再換上江忠城接手，然而劉基鴻看到第1球就揮棒，敲出左外野的逆轉2分彈，加上龍隊後援投手群力保不失，守住勝果。

劉基鴻 兄弟 味全龍

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