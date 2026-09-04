中職／台美都上演二刀流 林子偉54公里速差飆1局無失分、3安猛打

富邦悍將隊13：0打爆樂天桃猿隊一役，讓猿隊在八局下推出野手消化局數，站上投手丘的人，是曾在大聯盟登板過的超級工具人林子偉，此役留下後援1局無失分、3安猛打罕見數據。

悍將打完7局已取得13分領先，猿隊八局下推出林子偉，投1局共用18球，最快球速135公里、最慢81公里，速差54公里。林子偉接連解決劉俊豪、戴培峰後，被申皓瑋敲出安打，再對葉子霆投出觸身球，得點圈危機讓孔念恩打向中外野遭到接殺。

林子偉九局上的打席再敲單場第3支安打，現場播報介紹「投手林子偉擊出本場比賽第3支安打」，讓大巨蛋現場響起掌聲。

林子偉旅美生涯曾在2020年9月24日（美國時間）登板投球，當時紅襪在1：10落後金鶯隊的情況下，九局上推出林子偉，投1局被敲4安打、失3分，投出的第一球就被金鶯海斯（Austin Hays）敲成陽春砲。

林子偉後來曾在訪問中透露，當天登板前，教練問他要不要投，他馬上就答應，「當然好啊，幹嘛不要。」因為他的肩膀受過傷，教練提醒他不用每一球都催、要他配速，結果第一球就挨轟，「聽隊友說，野手上來投，第一顆不要打，他打第一顆我也嚇到。」林子偉表示，挨轟一瞬間，心裡有閃過一些不能講的話。