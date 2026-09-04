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中職／賽前剛聊貧打就噴發19安 後藤光尊：選手有看到新聞吧！
富邦悍將隊賽前在台北大巨蛋打15場，場均只有2.6分，今天一口氣暴打19安、13分撕裂樂天桃猿隊，正值賽前被問起悍將巨蛋貧打，談到此役火力大爆發，悍將教頭後藤光尊賽後回應：「可能大家有看到新聞吧！」
面對猿隊王牌洋投威能帝，悍將在他4局投球任內狂敲9安打，先是第二局童堉誠掃出兩分打點三壘打，第三局連5棒敲安，攻勢從第1棒一路燒到第5棒，孔念恩、林澤彬、董子恩、王苡丞、張育成都敲安打，一口氣灌進3分，悍將第四局再添2分入袋，擴大為7：0領先。
猿隊被暴打的投手不只威能帝一人，後續登板牛棚全都遭到悍將修理，悍將共從3任猿隊投手手中敲出18安，八局下再由申皓瑋從林子偉手中敲出第19安，破中職例行賽史上台北大巨蛋最多安打紀錄。
悍將先發投手江國豪投7局僅被敲6安、無失分，繳出個人本季最長局數好投，又有隊友狂妄的火力支援，幸福奪得本季第3勝。
後藤指出，江國豪前一場表現不好，容易在太想要表現時投得比較急促，有和他溝通過，今天有看到確實反省的地方，在這場比賽拿出好表現。
江國豪也提到，前一場投球節奏比較倉促，有和投手教練討論，把節奏放慢，收到好的效果，也和捕手戴培峰說好，「不要太快給我暗號」。此役也感謝隊友的火力支援，「有大量分數，對自己投球負擔沒那麼大，可以積極進攻好球帶。」
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