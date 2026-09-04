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中職／劉基鴻超前2分彈 龍隊6：5勝兄弟終止對戰3連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍劉基鴻。聯合報系資料照
味全龍劉基鴻。聯合報系資料照

在台中洲際棒球場進行的「龍象之爭」，兩隊今天上演超過3.5小時的激戰，中信兄弟隊先追平再超前，牛棚卻沒守住領先優勢，味全龍隊在7局上靠劉基鴻敲出超前2分彈，單局4分要回領先，終場龍隊就以6：5擊敗兄弟，終止對戰3連敗。

龍隊今天首局由郭天信率先敲安打，接著張政禹犧牲觸擊造成投手菲力士傳球失誤，郭天信從一壘一口氣衝回本壘攻下第1分。2局上朱育賢率先上場再從菲力士手中轟出陽春全壘打（本季第12轟），龍隊取得2：0領先。

兄弟在2局下有所回應，靠著保送和安打攻佔得點圈，二、三壘有人時，捕手林吳晉瑋敲出左外野安打，一棒送回2分將比數扳平。

5局下兄弟黃韋盛因失誤上壘，2出局二壘有人的局面，張士倫敲出二壘打送回超前分，隨後盜上三壘，張仁瑋也補上安打多添1分，盜上二壘後靠岳政華的安打站上三壘，接著藉由雙盜壘戰術回本壘攻下分數，兄弟單局進帳3分取得領先。

兄弟先發洋投菲力士今天主投6局用100球退場，被敲5安（1轟），有2次保送，送出3次三振，暴投、投手犯規各1次，失2分僅1分自責分，連3戰繳出優質先發表現。

然而兄弟啟用牛棚後，沒能守住球隊的領先優勢，蔡齊哲7局上登板，龍隊張祐嘉安打、郭天信獲保送上壘，李凱威敲出2分打點安打將比數追成1分差，兄弟再換上江忠城接替投球，龍隊劉基鴻抓第一球轟出左外野超前2分彈（本季第7轟），替龍隊以5：4要回領先。

龍隊先發投手魔神龍今天只投4.2局用110球，連3場先發投不滿6局，被敲6支安打，有1次保送，送2K，失5分僅2分自責分，無關勝敗。之後呂偉晟接手1.1局無失分，拿下勝投，林子昱、李超、林凱威各投1局接無失分，守住勝利。

劉基鴻 中職 中信兄弟 味全龍

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