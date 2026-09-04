快訊

遭傳花光陳松勇400萬手尾錢 印尼看護Yuli真實現況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／壘審手勢亂到E出兩隊教頭 光總聽完說明不理解但尊重

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。示意圖／Ingimage
富邦悍將隊總教練後藤光尊。示意圖／Ingimage

富邦悍將今天以13：0擊敗樂天桃猿隊，二局上因為裁判失誤打出讓兩隊教頭都上場了解狀況的play，悍將教頭後藤光尊為爭取第二動作掉球而上場，但也理解這是屬於裁判的裁量權，既然認定沒有完成接球，那這球當然是安打。

林子偉第二局的打席掃向右外野線邊，右外野手童堉誠滑接，先在界內收進手套，翻滾一圈後球掉了出來，問題在於一壘審陳乃瑞連比了4個手勢，最先判決界內，再雙手平舉比出「safe」判決未完成接殺，再雙手向上揮動，再比出球落地的手勢，童堉誠見狀並未繼續後續守備動作，林子偉則是順勢跑完4個壘包。

猿隊提出挑戰，經過重播輔助判決更正這球界內，給予林子偉二壘打。根據外野線邊界內外球的更判規定，當界外更判界內，「排除裁判員誤判導致攻守雙方失序不利因素公平適當處理，給壘則依未誤判狀況下，擊跑員及跑壘員可能到達之壘給壘。」

賽後談到這個play，後藤表示，自己是上去詢問「這樣不算完成接殺嗎？」裁判給他的答案是「不算」。他坦言，當然希望可以爭取掉球是第二動作，無法接受裁判的判斷，但這是屬於裁判的裁量權，雖然沒有得到想要的結果，也只能接受，「既然認定完全接捕沒有成立，那也沒有辦法。」

後藤也提到，童堉誠的手套碰到球時是在界內，如果沒被認定是完全接捕，當然就是安打。

中職 富邦悍將 後藤光尊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／5天前再見失誤→今天再見安打 林澤彬「洗記憶」找回感覺

中職／9局沒派曾峻岳預想會延長 後藤看獅隊先發換人：我們也有過

中職／延長賽沒上鍾允華有考量 餅總肯定林澤彬：一人救了10上和10下

從開季邊緣人到老虎固定班底 李灝宇今年最驚奇不只是打擊率

相關新聞

中職／悍將狂敲19安破大巨蛋紀錄 13:0大型完封桃猿

蘊積多時的火力，富邦悍將隊一次爆發，今天噴發19安，寫下中職史上在台北大巨蛋單一球隊單場新高，終場以13：0擊潰樂天桃猿隊，逼得猿隊八局下推出林子偉野手登板消化局數。

中職／悍將打線進蛋打開空調 光總：我也不知道原因

富邦悍將隊打線進入台北大巨蛋就急凍，數據落差為6隊最大，總教練後藤光尊也難解原因，被問到是否因為投手在大巨蛋的表現會更穩定，後藤吐嘲：「但看我們投手，好像也還好啊！」

中職／台北大巨蛋成「打者墳場」 曾豪駒歸因球場風向和守備率

台北大巨蛋堪稱「投手天堂」、「打者墳場」，6隊都在進蛋後打擊數據下滑，樂天桃猿隊總教練曾豪駒點出觀察，認為球場風向、容易守備都是原因，也想起自家洋砲威克先前曾有擊球初速170公里的出棒以為會是全壘打，看到距離卻令他意外。

中職／廖任磊選校草領先還爆料魔力藍很在意 談近期拆彈好表現原因

投手廖任磊參加富邦悍將校草選拔，目前暫居領先，他笑說有領先過就滿意，爆料洋投魔力藍很在意；對於近期拆彈好表現，他則表示照...

棒壇熟面孔跨足政壇！誠泰「三本柱」許竹見選市議員、「標哥」也投入里長選戰

九合一選舉候選人登記截止，前誠泰「三本柱」許竹見參選新竹市議員，前統一獅應援團長「標哥」何信標投入高雄橋頭白樹里長選戰。

中職／賽前剛聊貧打就噴發19安 後藤光尊：選手有看到新聞吧！

富邦悍將隊賽前在台北大巨蛋打15場，場均只有2.6分，今天一口氣暴打19安、13分撕裂樂天桃猿隊，正值賽前被問起悍將巨蛋貧打，談到此役火力大爆發，悍將教頭後藤光尊賽後回應：「可能大家有看到新聞吧！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。