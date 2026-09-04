中職／壘審手勢亂到E出兩隊教頭 光總聽完說明不理解但尊重

富邦悍將今天以13：0擊敗樂天桃猿隊，二局上因為裁判失誤打出讓兩隊教頭都上場了解狀況的play，悍將教頭後藤光尊為爭取第二動作掉球而上場，但也理解這是屬於裁判的裁量權，既然認定沒有完成接球，那這球當然是安打。

林子偉第二局的打席掃向右外野線邊，右外野手童堉誠滑接，先在界內收進手套，翻滾一圈後球掉了出來，問題在於一壘審陳乃瑞連比了4個手勢，最先判決界內，再雙手平舉比出「safe」判決未完成接殺，再雙手向上揮動，再比出球落地的手勢，童堉誠見狀並未繼續後續守備動作，林子偉則是順勢跑完4個壘包。

猿隊提出挑戰，經過重播輔助判決更正這球界內，給予林子偉二壘打。根據外野線邊界內外球的更判規定，當界外更判界內，「排除裁判員誤判導致攻守雙方失序不利因素公平適當處理，給壘則依未誤判狀況下，擊跑員及跑壘員可能到達之壘給壘。」

賽後談到這個play，後藤表示，自己是上去詢問「這樣不算完成接殺嗎？」裁判給他的答案是「不算」。他坦言，當然希望可以爭取掉球是第二動作，無法接受裁判的判斷，但這是屬於裁判的裁量權，雖然沒有得到想要的結果，也只能接受，「既然認定完全接捕沒有成立，那也沒有辦法。」

後藤也提到，童堉誠的手套碰到球時是在界內，如果沒被認定是完全接捕，當然就是安打。