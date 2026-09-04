聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將狂敲19安破大巨蛋紀錄 13:0大型完封桃猿
蘊積多時的火力，富邦悍將隊一次爆發，今天噴發19安，寫下中職史上在台北大巨蛋單一球隊單場新高，終場以13：0擊潰樂天桃猿隊，逼得猿隊八局下推出林子偉野手登板消化局數。
面對猿隊王牌洋投威能帝，悍將在他4局投球任內狂敲9安打，先是第二局童堉誠掃出兩分打點三壘打，第三局連5棒敲安，攻勢從第1棒一路燒到第5棒，孔念恩、林澤彬、董子恩、王苡丞、張育成都敲安打，一口氣灌進3分，悍將第四局再添2分入袋，擴大為7：0領先。
猿隊被暴打的投手不只威能帝一人，後續登板牛棚全都遭到悍將修理，悍將共從3任猿隊投手手中敲出18安，八局下再由申皓瑋從林子偉手中敲出第19安。
中職例行賽史上，大巨蛋單場最多得分、安打紀錄，都來自2025年4月11日味全龍隊，該役敲出18安、攻下15分，悍將此役以19安打破紀錄。
悍將先發投手江國豪投7局僅被敲6安、無失分，繳出個人本季最長局數好投，又有隊友狂妄的火力支援，幸福奪得本季第3勝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。