中職／悍將狂敲19安破大巨蛋紀錄 13:0大型完封桃猿

蘊積多時的火力，富邦悍將隊一次爆發，今天噴發19安，寫下中職史上在台北大巨蛋單一球隊單場新高，終場以13：0擊潰樂天桃猿隊，逼得猿隊八局下推出林子偉野手登板消化局數。

面對猿隊王牌洋投威能帝，悍將在他4局投球任內狂敲9安打，先是第二局童堉誠掃出兩分打點三壘打，第三局連5棒敲安，攻勢從第1棒一路燒到第5棒，孔念恩、林澤彬、董子恩、王苡丞、張育成都敲安打，一口氣灌進3分，悍將第四局再添2分入袋，擴大為7：0領先。

猿隊被暴打的投手不只威能帝一人，後續登板牛棚全都遭到悍將修理，悍將共從3任猿隊投手手中敲出18安，八局下再由申皓瑋從林子偉手中敲出第19安。

中職例行賽史上，大巨蛋單場最多得分、安打紀錄，都來自2025年4月11日味全龍隊，該役敲出18安、攻下15分，悍將此役以19安打破紀錄。

悍將先發投手江國豪投7局僅被敲6安、無失分，繳出個人本季最長局數好投，又有隊友狂妄的火力支援，幸福奪得本季第3勝。

林澤彬單場4安。圖／富邦悍將隊提供