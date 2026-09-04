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中職／「愛布雷克打線」狂攻11分 獅隊主場完封雄鷹

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
獅隊洋投布雷克先發7局無失分。圖／統一獅隊提供
獅隊洋投布雷克先發7局無失分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天回到主場台南亞太棒球場出戰台鋼雄鷹，布雷克先發7局無失分，還有隊友打線「罕見」送上大量的火力支援，首局有李丞齡開轟攻進4分，7局下更是狂攻10個人次追加6分大局，終場獅隊以11：0完封雄鷹，收下二連勝。

獅隊打線今天在首局就展開攻勢，面對雄鷹洋投艾速特，開路先鋒邱智呈率先安打上壘，隨後盜上二壘，再靠林祖傑的安打跑回全隊第1分，林子豪接著在二壘有人時敲出一壘方向的內野安打，林祖傑跑上三壘後再藉由一壘手失誤衝回本壘攻下第2分。

艾速特首局的危機還沒完，2出局後再被李丞齡轟出左外野2分全壘打，本季挨的2轟都是來自李丞齡，這也僅是李丞齡本季第4轟，一棒替獅隊拉開4：0領先，首局就奠定勝基。

獅隊打線在5局下由張翔、林組傑的接連安打攻佔一、三壘， 陳傑憲敲內野滾地球送回全場第5分。7局下獅隊攻勢更兇猛，潘傑楷在2出局後敲安打送回第6分，並將艾速特打退場，雄鷹啟用牛棚之後，獅隊毫不留情地再連敲4支安打，單局灌進6分，一舉將比數拉開為11：0。

布雷克今天先發7局用84球收工，只被敲出3支安打，有1次四壞球保送，送出2次三振，沒有失分，在退場前就獲得隊友的11分奧援，是他本季登板最多，拿下本季第6勝，也是亞太球場首勝、中斷主場5連敗，獲選單場MVP。

布雷克本季19場先發繳出17場優質先發，但在此戰之前的18場先發，得分援護率僅2.16，今天終於等到「愛布雷克打線」的相挺，率獅子軍完封對手；雄鷹全場則僅4支安打，比獅隊少10支。

雄鷹先發艾速特本季對戰獅隊前5場先發拿下3勝0敗，投了32局僅3分責失，防禦率0.84，然而今天投出本季最慘一役，主投6.2局用105球，被敲出9支安打（1轟），有3次四壞球保送，失8分（7分自責分），吞本季第6敗，中斷對戰獅隊跨季4連勝。

獅隊洋投布雷克先發7局無失分。圖／統一獅隊提供
獅隊洋投布雷克先發7局無失分。圖／統一獅隊提供

中職 統一獅 台鋼雄鷹

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