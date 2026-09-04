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中職／悍將本季大巨蛋最狂一戰 威能帝連5打席被敲安生涯頭一遭

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊張育成。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本季一到台北大巨蛋就貧打，今天拿樂天桃猿隊洋投威能帝當柴火，威能帝在第三局被連5打席敲安，是他中職生涯頭一遭。

猿隊此役由王牌洋投威能帝把關，但投來危機四伏，第二局開局就因自己的失誤釀成上壘，再被范國宸擊出安打，童堉誠掃出三壘打送回兩分。

威能帝第三局更是遭悍將連5棒擊出安打，攻勢從第1棒一路燒到第5棒，孔念恩、林澤彬、董子恩、王苡丞、張育成都敲安打，一口氣灌進3分。

威能帝過去曾3度被連4打席敲安，包括2024年5月18日對中信兄弟隊、2024年9月19日對味全龍隊，以及2025年5月20日對台鋼雄鷹隊，此役寫下第一次連5打席被敲安。

悍將第四局再添2分入袋，擴大為7：0領先，早早確定寫下悍將本季在台北大巨蛋的單場最多得分，威能帝則以4局被敲9安打、失7分收工。

中職 富邦悍將 樂天桃猿 威能帝 范國宸 童堉誠 大巨蛋

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