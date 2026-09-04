日職／徐翔聖二軍先發6局最速153公里 陳睦衡同場飆速

日職二軍例行賽歐力士猛牛今天與東京養樂多燕子隊比賽有亮點，兩隊分別派出台灣投手陳睦衡、徐翔聖先發；徐翔聖6局失1分飆速153公里，陳睦衡投3局無責失分、也飆至152公里。

二軍例行賽養樂多隊今天派出台灣20歲投手徐翔聖（登錄名翔聖）先發，徐翔聖前3局沒有被敲出安打，僅在首局投出四壞保送，讓對手站上壘包，直到4局才被首名打者敲出安打，但接著連續製造2個滾地球出局、再投出三振，凍結對手攻勢。

徐翔聖5局上2人出局後被横山聖哉敲出陽春砲，接著讓清水武蔵敲出游擊方向滾地球出局，沒有擴大失分危機，6局上1人出局後被河野聰太敲出安打，但接著連續製造兩個外野飛球出局、穩守不失分。

徐翔聖總計用79球投6局，僅被敲出3支安打，包括1發全壘打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發無關勝敗，最快球速飆到153公里。

歐力士猛牛隊先發投手為同樣來自台灣的20歲投手陳睦衡，陳睦衡2局下有狀況，2人出局後因為隊友守備失誤讓跑者站上壘包，接著被茂木榮五郎敲安，再因為接連四壞保送失掉1分，3局續投沒有多掉分數。

陳睦衡總計用61球投3局，僅被敲出1支安打，投出3次四死球保送，失掉1分非責失分，最快球速152公里、無關勝敗；歐力士隊終場以5比4搶勝。