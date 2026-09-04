中職／悍將捕手盧柏華揮棒過猛脫臼 光總笑稱身體強壯生涯沒遇過
中職富邦悍將捕手盧柏華2日比賽中揮棒傷退，隔日下放二軍，總教練後藤光尊表示，傷勢待詳細檢查後才會明朗，也笑說球員生涯沒遇過因為揮棒脫臼：「我身體蠻強壯的。」
悍將2日與統一7-ELEVEn獅隊比賽，盧柏華6局下代打上場敲出二壘打，8局下打擊揮棒時手部不適退場，由林書逸接替打擊，最後選四壞保送。球團第一時間回報的傷勢狀況為「揮棒過程左肩疼痛，退場評估過程發現左肩關節有脫位，後續安排就醫檢查。」
盧柏華3日球員異動下二軍，悍將總教練後藤光尊今天賽前受訪表示，盧柏華目前還沒有詳細檢查，要等詳細檢查之後狀況比較明朗。
後藤光尊表示，盧柏華傷勢不是舊傷而是脫臼，目前沒有特別期待回報狀況可以有什麼好的結果。被問起過去球員生涯是否有遇過揮棒造成脫臼的情形，後藤光尊笑說：「沒有遇過，我身體應該蠻強壯的。」
悍將今天以台北大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿隊，將捕手林岱安升上一軍，林岱安今年球季轉戰悍將，但一軍出賽表現不如預期，賽前本季總計23場一軍出賽，29打數僅敲出1支安打。
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